CD Castellón | Alfonso Pastor: «Estamos en un gran momento y hay que aprovecharlo»

Alfonso Pastor (Bujalance, Córdoba, 2000) es uno de esos jugadores del Castellón que ha elevado su rendimiento en el tramo crucial de la temporada. Notable durante todo el curso, ha crecido hasta el sobresaliente en la eliminatoria contra el Dépor. Tanto en Riazor como en Castalia, sus paradas resultaron clave para facilitar el pase a la final del play-off de los albinegros.

«En un play-off se necesita de todo y hemos llegado todos enchufados», explica a Mediterráneo. «Estamos en un momento de gran nivel y hay que aprovecharlo», añade. En su caso, la aportación no se limitó a las paradas. Alfonso Pastor fue decisivo en el 2-0 con un pase largo que plantó a Jeremy de León frente al portero. «Era algo que teníamos visto. Ellos se emparejaban en la presión por todo el campo y uno de los centrales seguía a De Miguel cuando él bajaba. Nosotros tenemos dos extremos (Jeremy y Koné) que cuando les dejan correr te matan», explica. Y así fue: «Cuando vi que el golpeo había sido bueno y la pelota pasaba, supe que era gol porque Jeremy es muy listo».

El contraste

La actuación de Alfonso Pastor contrastó con los errores de Ian Mackay en la otra portería. El guardameta del Castellón envió un mensaje de ánimo a su colega del Dépor, que cerró las redes sociales por el aluvión de insultos y amenazas. En lugar de acertar, como Pastor, Mackay falló. «Son cosas del fútbol, los porteros ahora jugamos con los pies y te expones. Yo tuve con Lucas una situación parecida por esperar demasiado... pero el fútbol de hoy te exige eso», desgrana.

El Alcorcón

Como fuere, el Dépor ya es pasado y en el horizonte asoma la eliminatoria final contra el Alcorcón. «Tengo compañeros en el otro grupo y coincido con lo que me dicen: el Alcorcón es el mejor equipo del grupo I», advierte. «Va a ser un partido muy diferente al del domingo contra el Deportivo, con menos goles, porque ellos en defensa son muy fuertes», subraya.

El futuro

Lo que será parecido, o mejor, es el ambiente de Castalia. «Fue espectacular. Desde el recibimiento lo empezamos a ganar, fue una sensación increíble. Castalia es diferente a otros campos: es cerrado, la gente está muy cerca y animan todos, no solo los fondos», comenta. Esto último ocurre también en el Pizjuán, de donde procede. Alfonso Pastor está cedido por el Sevilla y, según publicó Estadio Deportivo, está citado en julio para la vuelta al trabajo del equipo hispalense: «Si me preguntas por el futuro ni yo mismo lo sé. Dependerá mucho de si ascendemos o no, pero si me tengo que quedar otro año, yo aquí estoy encantado con el club, la ciudad, el clima...». Que así sea.