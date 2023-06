No es el Dépor, no tiene ni su historia ni su palmarés, ni una ciudad tan grande implicada detrás, ni un respaldo social (ni bancario) como el del club coruñés. Pero, futbolísticamente hablando, el Alcorcón, el último obstáculo para el Castellón en su camino de regreso hacia el fútbol profesional, «es mejor» equipo que el Deportivo. Encima, con el doble hándicap de resolver la final en Santo Domingo en vez que en Castalia y valiéndole el empate a goles al término de la prórroga. Que ya se sabe la trascendencia que tiene, aunque tampoco sea insalvable (el Albacete, hace un año, lo demostró en el mismísimo Riazor, además).

El Alcorcón, desde que empezó a asomarse en el horizonte del Castellón como posible adversario en estos play-off, comenzó a ser analizado exhaustivamente por la secretaría técnica albinegra. Los primeros informes hablaban de que es «mejor» que el Dépor. No solo por la clasificación del grupo 1 tras las 38 jornadas (los alfareros fueron segundos y los coruñeses, cuartos, separados también por siete puntos), sino porque el conjunto del sur de Madrid tiene un perfil mucho más competitivo.

El primer diagnóstico

El Alcorcón, que ha sabido amortiguar el descenso (algo que también se sabe por aquí lo que cuesta encajar), tiene una plantilla repleta de galones y experiencia en categorías superiores, capaz de imponerse a base de posesión del balón, pero que también exprime el robo y el contrataque. Fran Fernández, que huye del prototipo de entrenador aferrado a un once tipo, tiene plan A, plan B e, incluso, C. El vestuario alfarero adolece de un jugador referencial (como lo es Lucas Pérez para el Deportivo), pero ahí radica su fortaleza, a pesar de que no tengan tantos nombres como la escuadra blanquiazul.

La dirección deportiva del Alcorcón, que bajó con mucha antelación (a seis jornadas del final), empezó a preparar pronto su regreso a una Segunda en la que llevaban 12 temporadas. Así, ha armado un grupo de futbolistas versátiles que han formado una plantilla potente que ha demostrado una regularidad y una solidez defensiva que le hicieron rozar el ascenso directo (a 10 minutos del final de la última jornada, era, de nuevo, equipo de plata).

Además, aunque el Racing de Ferrol fue el que se llevó el gato al agua, fue el equipo con una mejor progresión en la segunda vuelta. Hasta el punto de que llega al doble enfrentamiento contra el Castellón con una racha de 13 partidos sin perder (desde el 0-1, en casa, contra los ferrolanos, el 12 de marzo); y a domicilio, desde el 1-0 del 18 de febrero, ante el Celta B.

Camaleónico

El propio Fran Fernández fomenta la flexibilidad del Alcorcón con constantes cambios en las alineaciones, sobre todo en el centro del campo y la delantera, uno de los factores que explican lo repartido que tiene el gol, por ejemplo: nueve de Chiki y Adri Dalmau, siete Álvaro Bustos...

Gente como Pedro Mosquera (más de 100 partidos en Primera con el Getafe, Elche o Deportivo), Javi Lara (roza los 100 en Segunda con Ponferradina, Córdoba o Eibar) o el francés Jean-Sylvain Claude Babin (acaba de llegar a esa cifra solo con la elástica amarilla de los alfareros) dirigen un vestuario que casi tiene doblados todos los puestos, convenientemente reforzados en el mercado de invierno.

Con todo, destacan los números defensivos: solo 25 goles encajados en 40 encuentros (cuatro en los últimos 11), con las 18 porterías a cero de Jesús Ruiz, el guardameta en 35 de esos encuentros.

Sergio Francisco, el entrenador de una Real Sociedad B a la que acaban de eliminar en semis, dijo: «Tiene recursos y es de los equipos más fiables de la categoría».