Este Castellón sí es el equipo de los récords: ¡puede llegar a los 100 puntos y a los 100 goles!

Cien puntos. Y cien goles. No, no es fútbol ficción, sino un doble registro al alcance de este Castellón, un equipo camino de ser único e irrepetible en la ya centenaria historia del Castellón, repleta de penurias y angustias --sobre todo en las últimas tres décadas--, pero que, de la mano de Haralabos Voulgaris, Dick Schreuder y un grupo de futbolistas camino de convertirse en inolvidables para una afición que no para de frotarse los ojos, de pellizcarse, para comprobar que no, que no están en un sueño.