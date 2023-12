«Muy contento por la victoria, no es fácil ante el Murcia». Así se marchó Dick Schreuder de vacaciones de Navidad, tras dejar líder al Castellón y hacer pleno de triunfos en Castalia en este primera vuelta.

Pero para sacar adelante el partido fue clave la reacción tras el gol pimentonero. «Ha sido buena la reacción. Tras el descanso el equipo no jugó bien, pero reaccionamos después del 1-1. Hemos estado estables y calmados. Y tras el gol de De Miguel tuvimos ocasiones claras para sentenciar», dijo.

Frente al Murcia, la principal novedad fue la titularidad de Borja Granero, que rindió a un gran nivel. Para el técnico neerlandés el valenciano «jugó muy bien». «Es un gran profesional y no es fácil ser suplente para un veterano pero siempre ayuda al equipo», añadió.

Sin embargo, el mal que todavía sigue latente es el lanzamiento de penalti (los orelluts han marrado los cuatro ejecutados). «Tenemos que marcar más goles desde los 11 metros, es la primera vez que me pasa. No es falta de calidad, no es eso, pero tampoco es bueno que fallemos tantos penaltis. Sin presión deberíamos marcar más. Lo entrenamos, pero en los partidos sale diferente», expuso Schreuder.

El Castellón se marcha al parón navideño colíder, pero Schreuder recalcó: «Todavía no hemos hecho nada, quiero ganar partidos y ascender a Segunda».