BIG WIN IN A GREAT ATMOSFEER

THANKS TO THE SUPPORTERS WHO CAME AND WHO SUPPORTS US BACK HOME

WHAT A GROUP AND WHAT THEY FIGHT TOGETHER

GRAN VICTORIA EN UN GRAN AMBIENTE

GRACIAS A LOS AFICIONADOS QUE SE DESPLAZARON Y A LOS QUE NOS APOYARON DESDE CASA

QUÉ GRAN GRUPO Y CÓMO… pic.twitter.com/t5HselwMck