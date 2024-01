Dick Schreuder no solo es el entrenador que ha aupado al liderato al CD Castellón. También es un gran conversador. En esta segunda entrega de la entrevista en Mediterráneo, el técnico neerlandés analiza la evolución de la temporada y aborda su pasado como futbolista y sus orígenes en Barneveld.

Ha tenido que cambiar mucho la medular en los últimos partidos.

Hemos sufrido lesiones en esa zona. Cristian ha estado enfermo, Julio estaba lesionado... Calavera volvía de una lesión y era un riesgo demasiado alto ponerlo de inicio junto a Salva, que también estaba volviendo. Entonces tienes que tomar decisiones. Desde pretemporada, entrenamos muchas veces con Iago y Óscar en el centro del campo. Mucha gente dice ‘Óscar es defensa, Alberto es defensa, Salva es lateral...’. Yo no soy así. Creo que muchos jugadores pueden jugar en diferentes posiciones. No digo que uno sea defensa ni que sea centrocampista. Para mí es simplemente alguien que encaja en nuestra filosofía y puede jugar ahí.

Respeto a los medios de comunicación y a todos los que opinan, pero al final mi equipo y yo sabemos exactamente lo que hacemos aquí y lo que intentamos hacer. Y muchas veces ves que los jugadores tal vez puedan desarrollarse en otro tipo de posición. Es algo que también hablamos en el club, antes de que viniera: veréis que algunos jugadores tal vez sean mejores en una posición diferente según nuestra filosofía, y que cuando jueguen con otra filosofía, quizás vuelvan a ser mejores en otra posición.

También por eso quería mantener a todos los jugadores al principio, porque quería sentir y ver con mis propios ojos qué sucedería. Y lo estoy viendo ahora por ejemplo, con Iago u Óscar. Por supuesto, si juegas contra Osasuna es un poco diferente a jugar en tu propia Liga y ese día tuvieron más problemas, es normal. No es justificación para decir que no pueden jugar en el medio, sigo pensando que lo hicieron muy bien, porque lo demostraron en la segunda mitad y en la prórroga contra un equipo de Primera.

Evidentemente, cuando todos estén disponibles, quizá otros jugadores jueguen allí y tendré que tomar decisiones atrás, pero en ese momento queríamos jugar con los futbolistas más en forma, también porque volvíamos después de un breve descanso (navideño).

¿Le preocupa algo en especial cara a la segunda vuelta? ¿Cree que el equipo se puede relajar?

Creo que nunca estoy relajado (ríe). Pero más adelante, si las cosas no van tan bien, tendré que mantener la calma y demostrar que estoy tranquilo y que soy lo suficientemente capaz para dirigir el equipo y seguir adelante. Será una temporada muy larga. Muchos equipos nos ven jugar y se adaptan, pero nosotros también tenemos en cuenta cómo juegan y qué hacen. Además, sé lo que puede pasar porque sé cómo jugamos. Sé cuáles son nuestras fortalezas y también sé cuáles son nuestras debilidades. Debes encontrar siempre soluciones a tus debilidades, a lo que el oponente puede hacer.

Cada movimiento es para dar un paso en el partido. Contra Osasuna, por ejemplo: hicimos un cambio y su entrenador hizo un cambio. Luego volvimos a cambiar y después él volvió a mover. Entonces pensamos ‘ahora tal vez tengamos que esperar a que haga un movimiento’, y dio el primer paso y contestamos con los dos extremos para ser más ofensivos, pero luego él volvió a mover sus piezas... Para mí fue bonito ver cómo puede ir un partido y cómo piensa otro entrenador y qué pensamos nosotros... Realmente me gusta eso.

¿Cómo ve a los rivales de la zona alta? ¿El Ibiza es el único rival por la primera plaza?

No, no lo creo. Para mí esta Liga es muy difícil. Cada uno tiene su estilo y respeto cada filosofía. El Ibiza quizá sea un poco diferente y el Córdoba, por ejemplo, tiene una filosofía muy cercana a la nuestra, en la forma de jugar los partidos de local, la presión y todo. Es una Liga muy complicada, porque hablamos de Ibiza, Córdoba, Málaga... pero por ejemplo ganamos en Huelva (al Recreativo) y ya no perdieron muchos puntos. Cuando jugamos contra ellos quedé realmente impresionado. Me impresionó la forma en que ganamos, pero también su estadio, su estilo de juego, sus jugadores...

Creo que por detrás vienen otros equipos fuertes, así que no se trata solo del Ibiza. Va a ser una temporada larga y difícil.

¿Le ha sorprendido el nivel táctico de la categoría?

Ya lo esperaba porque el fútbol español es inteligente. También en el tercer nivel en Holanda hay muchos buenos entrenadores que proponen cosas diferentes. Por otro lado, creo que la tercera categoría de España es mucho más exigente que la holandesa. Quizás no en el conocimiento, sino en los jugadores. El país es más grande, los equipos son mejores... Creo que este nivel se puede comparar en Holanda con el segundo nivel y tal vez ni siquiera. En Holanda, en el segundo, hay equipos grandes, realmente buenos, pero no creo que sean mucho mejores de lo que somos ahora.

Con este sobresaliente rendimiento del equipo, seguro que ha tenido ofertas de otros clubs.

El problema es que si pasa algo en Holanda, ya sabes, si despiden entrenadores... dicen tu nombre e intentan que vuelvas. Pero no quiero volver a Holanda. Por otra parte, en el fútbol nunca puedes decir si te quedarás en algún lugar para siempre, pero estoy muy feliz aquí. Quizá no sonría demasiado (ríe), pero me gusta estar aquí. No pienso en otras cosas, tomé la decisión de venir. Lo único, y eso es también algo que espero de mis jugadores, es querer más en nuestras vidas. Por supuesto que quiero entrenar al más alto nivel. Pero ¿cuándo? Hoy en día, no lo sé. Yo trabajo duro para ser un buen entrenador y los jugadores necesitan trabajar duro para ser buenos jugadores. Y si podemos dar esos pasos adelante con el Castellón, sería muy bueno.

Al fin y al cabo, mi sueño también es ser entrenador de un club ‘top’. En realidad, no sabes qué dirías si un equipo de veras grande te quiere. ¿Qué vas a hacer? Nunca se sabe, pero ahora estoy muy feliz aquí. No puedo decirlo lo suficiente. Lo digo todos los días a la gente. Sobre todo a los holandeses que todavía no lo entienden. Y siempre respondo que estoy feliz. También hay muchos periodistas de Holanda que vienen a verme y empiezan a darse cuenta de por qué estoy aquí.

Viajemos en el tiempo ahora. ¿Primer recuerdo futbolístico?

Cuando estaba en Barneveld, donde nací y donde me crié. Mi padre era futbolista allí. Antes había jugado profesionalmente, pero entonces las cosas eran algo diferentes. Mi abuelo era empresario de la industria agrícola, comerciaba, y mi padre volvió para trabajar con él y por eso se quedó en ese nivel inferior, en el SDV Barneveld. Ahí di yo mis primeros pasos de niño, junto a mis hermanos, primero Alfred y un poco más tarde Bart también.

En la familia todos éramos un poco del Feyenoord, llegaron ojeadores, dejamos el SDV y jugamos en la cantera del Feyenoord. Pero luego, cuando tenía 14 o 15 años, nos fuimos al PSV Eindhoven. Allí estuve seis, siete años... así que ahora soy muy neutral, primero porque soy entrenador, pero también porque pasé una época muy buena en Eindhoven. Es un gran club, muy bueno para los jugadores juveniles y aprendí mucho allí de todos los entrenadores. Mucha disciplina.

Aquel PSV en el que usted juega es un equipazo. Viene de ganar la Copa de Europa...

Había ocho o nueve jugadores de la selección holandesa. También los foráneos, todos jugaban para la selección nacional. Incluso los suplentes eran internacionales. Hoy en día ya no existe eso en Holanda. Era un equipo muy bueno.

Estaba en Eindhoven el año que ganan lo que hoy es la Champions League, y debuté, pero unos meses después me lesioné de gravedad en la rodilla, dos veces, y estuve fuera tres años. Todos pensaron que mi carrera había terminado. Estoy muy agradecido al PSV porque me ayudaron mucho para seguir siendo futbolista. Me recuperé, fui cedido al Sparta de Rotterdam, empecé a jugar un poco más y mi carrera empezó a remontar. Fui cedido al Groningen y tuve un año muy bueno, así que estaba ya casi de vuelta, tal vez para llegar a la élite, jugué otras dos temporadas... pero en Inglaterra, en el Stoke, me volví a lesionar. Después todavía aguanté unos años, pero al final mi rodilla ya estaba muy mal.

¿Cuando era jugador ya pensaba como entrenador?

No, no... Me ocurre que ahora veo jugadores rápidos, técnicos, un poco apáticos... y veo cosas, porque yo también era así. Los talentosos suelen conseguirlo todo fácil, manejan bien el balón... Me veo reflejado en ellos cuando era joven, pero yo luego aprendí a luchar debido a las lesiones. Así que de alguna manera, a veces, es ‘bueno’ superar una lesión grave, aprender lo que es ser un profesional y la mentalidad necesaria, si todo eso no te supera.

Eso hoy en día se aprende. Creo que debes tener buenos entrenadores que te enseñen el camino, cómo comportarte, que te ayuden a desarrollarte y a entender por qué tienes que vivir bien y mantenerte al margen de ciertos problemas. En la actualidad, por ejemplo, las redes sociales. Ahora no es fácil vivir como un famoso, ya seas actor o futbolista. Todos los focos se centran aún más en ti con las redes sociales.

¿Cuándo supo cómo quería que jugaran sus equipos?

Siempre lo supe, en realidad, pero primero no sabía que quisiera ser entrenador. Me llamó un amigo, un viejo jugador, y me dijo ‘hagamos el curso’. Primero dije que no, que justo me acababa de retirar por la rodilla y necesitaba un poco de descanso, pero volvió a llamar la semana siguiente y entonces fuimos. Enseguida pensé ‘ey, esto me gusta’.

Empecé a entrenar a nivel amateur y fue igual ‘ey, esto me gusta’. Pero no tenía de veras una ambición. Estaba un poco en mi club, a nivel aficionado, ayudando a los jugadores de mi ciudad. De repente, dos o tres años después, me llamaron de un equipo de una división todavía más baja por si quería ser su entrenador principal. No quería, pero decidí reunirme con ellos y realmente me gustó, acepté y así es como empezó.

Entonces se produjo también una situación familiar, el motivo por el que estuve tanto tiempo a un nivel amateur en Holanda. Fue por cuidar a mis hijos. Me divorcié, eran pequeños y opté por estar con ellos. Después, una hija de mi hermano tuvo cáncer, estuvo 18 meses enferma y falleció. Pasaron muchas cosas en esos años y en lo último en lo que piensas en momentos así es en tu carrera como entrenador.

Luego ya, cerca de los 40 años, te haces mayor y piensas que aprendiste mucho de todo eso que sucedió. Que te ayudó a evolucionar como persona, pero también como entrenador. Quizá por eso no soy fácil, porque no puedo aceptar cuando los futbolistas dicen ‘hoy estoy cansado’ o ‘no tengo tiempo para esto’ u ‘hoy no’. No, valóralo, tienes la mejor vida posible y encima en España, que hoy no, pero la mayoría de veces luce el sol. Así que, eh, tienes que disfrutar cuando vienes aquí a entrenar. Y si no lo disfrutas, mejor quédate en casa.

De vez en cuando comparte en Twitter frases célebres de Johan Cruyff. ¿Es su mayor referencia?

Para los holandeses, Cruyff es la influencia número uno. Quizá no siempre porque también tuvimos entrenadores como Louis van Gaal y otros que ya conocéis. Pero con Cruyff ocurre que no solo fue un gran entrenador, es que antes había sido un gran futbolista. Creo que ustedes incluso saben mejor lo que hizo aquí en el Barcelona, en España, como entrenador. Para mí ha sido una influencia. Además, a veces veo cosas que decía en la televisión y siempre lo entiendo. Tal vez sea extraño porque mucha gente pensaba ‘este qué está diciendo’.

¿Cómo es Dick Schreuder fuera del campo de entrenamiento?

Creo que soy una persona feliz, pero realmente centrado en mi trabajo. Lo único que quiero quizá es salir a comer o a cenar a algún sitio con mi pareja y luego volver a casa. Me gusta estar en casa. Ayer (el día anterior a la entrevista) vi el Middlesbrough-Chelsea porque jugaba un chico que tuve en el Zwolle. Intento seguir un poco a mis jugadores y también me gusta ver el fútbol.

Pero lo principal, también cuando estamos en casa, estoy hablando por teléfono con mis asistentes, analistas... toda esta gente. Solo hablamos de una cosa y es del próximo rival, porque queremos ganar. A veces puede parecer demasiado, pero para mí ya es algo de la vida normal.

También tengo bastantes visitas, de la familia o de amigos que son como de la familia.

¿Le gusta vivir aquí?

Me gusta mucho la zona. No voy muy a menudo a Castellón, a la ciudad, porque vivo cerca de aquí donde entrenamos (Orpesa), y estoy más por aquí, por Benicàssim. Me gusta, también en verano, y eso que estaba muy ocupado. De hecho, estoy buscando para tener una casa aquí en el futuro. ¿Cómo puedo decirlo de buena manera? No hay muchos holandeses, así que digamos que si estoy dentro de diez años en otro club, no lo sé, podría volver aquí para descansar dos o tres semanas. Me sentiría muy cómodo aquí porque el verano es bueno y no hay muchos holandeses que te hablen y eso. Estaría tranquilo, que es lo que uno desea.