Desde Del Bosque a Carlos Latre... ¡Todos felicitan al Castellón!

El paso de las horas, una vez que el Castellón se convirtió, matemáticamente, con tres jornadas de antelación y de forma incuestionable, en equipo de Segunda División (o LaLiga Hypermotion, mientras no cambie de nombre por motivos comerciales), no ha diluido la catarata de mensajes de enhorabuena al Castellón por su ascenso. Es cierto que no hace mucho que estuvo en el fútbol profesional, pero su paso fue tan efímero (temporada 2020/2021), como poco vivido, por pillarle en plena situación pandémica por el covid-19.

Aunque en los últimos 30 años el Castellón ha estado más alejado de la élite que en ella (bajó de Primera en 1991 y solo ha estado seis campañas en la categoría de plata), continúa conservando cierto estatus y aun aura de equipo distinto, con lo que existe una corriente de simpatía que deriva en esas multitud de enhorabuenas desde múltiples vertientes.

Carlos Latre, con la camiseta del CD Castellón. / Mediterráneo

En la provincia, el Villarreal CF está a la cabeza de los clubs que han felicitado a la entidad de Haralabos Voulgaris por el éxito. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, daba igualmente «la enhorabuena al Castellón, a toda su afición y a la ciudad de Castelló».

Carlos Herrera, periodista de Cope, felicitó al Castellón. / Mediterráneo

No solo del mundo del deporte

Las congratulaciones no se han ceñido solamente al mundo del deporte, ya que uno de los embajadores de Castellón y su provincia, el polifacético Carlos Latre, se mostraba exultante también. El gerente del Departament de Salut de Castelló, Raúl Ferrando, era otro de los que presumía de albinegrismo en las redes sociales.

El popular periodista Carlos Herrera, que recientemente presentó su candidatura a ser el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, lucía la camiseta del Castellón en su programa de la Cope, donde también hacía sonar el Pam, pam, orellut! en las ondas para todo el país.

Santi Cañizares, exguardamete profesional, felicitó al Castellón. / Cope

Santi Cañizares, que conoce bien la trayectoria del Castellón en esta temporada (su hijo Lucas Cañizares lo ha sufrido; milita en el filial del Real Madrid), avisa de la ambición y singularidad del proyecto liderado por Bob Voulgaris.

Sufridores de los banquillos

En una semana increíblemente redonda para los recientes entrenadores del Castellón (Rubén Torrecilla rescataba al Hércules del pozo de la Segunda Federación mientras Albert Rudé ganaba la Copa de Polonia con un Wisla Cracovia que milita en la Segunda División), otros muchos técnicos enviaban su felicitación al club, como Óscar Cano, José Luis Oltra, Joan Esteva, Juan Carlos Garrido... Todos ellos también con un pasado en ese tradicionalmente banquillo caliente del Estadio Castalia.

Además, exfutbolistas como Javi Antón, Enrique José Sampedro, David Cubillas... forjados en los campos de Tercera y Primera Federación, cuyas actuaciones han permitido que, ahora, el Castellón viva días de color rosa.

Incluso el presidente de LaLiga, Javier Tebas, daba la bienvenida al Castellón y, sobre todo, a su afición, de nuevo en Segunda.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE

Desde fuera de España

El ascenso del Castellón ha traspasado fronteras más allá de España. Ha tenido ciertro impacto en los Países Bajos, lugar de procedencia no solo de Dick Schreuder sino de varios de sus futbolistas (Jozhua Vertrouwd, Lars Veldwijk, Daijiro Chirino o Gervane Kastaneer). Curiosamente, la federación nacional de fútbol de Curazao se ha sumado a los parabienes, ya que los dos últimos han defendido la camiseta de la modesta selección caribeña.

Vicente del Bosque, en el vídeo de felicitación emitido por el Castellón al poco de conseguir el ascenso. / CD Castellón

La guinda la pone el exseleccionador Vicente del Bosque

Uno de los grandes embajadores del Castellón, jugador con un palmarés muy destacado y un currículo como entrenador todavía superior, es Vicente del Bosque. El salmantino, a través de un vídeo difundido por el club, se unía a la corriente de felicitaciones por el regreso de los albinegros al fútbol profesional.

«En primer lugar, siento orgullo por haber jugado dos años seguidos en el CD Castellón», comenzó Del Bosque, recordando, principalmente, ese subcampeonato copero en 1973, temporada en la que también firmó un quinto puesto en Primera. «Y en segundo, felicitar a la plantilla, afición, entrenador..., a todos, por el ascenso a Segunda División». «Felicidades y un fuerte abrazo», concluía el marqués.