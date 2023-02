El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha solicitado al Gobierno de España que modifique los actuales requisitos para la concesión de ayudas a las industrias cerámicas para que las empresas puedan acceder a este apoyo que vienen reclamando de manera insistente desde hace meses por la situación a la que les ha llevado la grave crisis de precios, según ha anunciado este miércoles.

En un contexto en el que una vez que se ha logrado que el Ejecutivo estatal conceda el respaldo económico, las reglas del juego planteadas no permiten un acceso ágil a él, Puig ha asegurado que el Consell está "alineado" con el sector cerámico, cuya coyuntura ha definido como de "un momento de crisis tan profunda".

A preguntas sobre el sector de la cerámica durante una comparecencia en , Puig ha reiterado que la Generalitat "esta en permanente diálogo" con estas empresas y que el Consell pide insistentemente al Ministerio de Economía que ajuste los requisitos para la concesión de ayudas.

Ley de subvenciones

"Ahora mismo hay un problema residenciado en la ley de subvenciones, que exige una serie de pagos a proveedores que no es posible alcanzar por parte de las empresas del sector. Es obvio que en estos momentos de dificultad no se pueden atender los pagos como en una situación de normalidad, por lo que pedimos a Economía que aplique excepciones en una norma que creo que es positiva pero que en estos momentos no se puede hacer efectiva", ha agregado.

Estas declaraciones del líder del Consell se producen en el día después de que la patronal azulejera Ascer, decidiera este martes abandonar la Mesa de la Cerámica nada más finalizar la segunda reunión de un cónclave creado hace menos de un mes por la Diputación de Castellón, en el que están representados partidos políticos, alcaldes, sindicatos y organizaciones empresariales y que nació para reivindicar ayudas urgentes para un sector clave en la provincia y que lleva más de un año soportando unos desorbitados precios del gas. Lo hizo argumentando que los tiempos de empresas y administración son distintos, en el sentido de que hay prisa por actuar.

Alegaciones

El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, explicó que la patronal ya está analizando con el sector de fritas y esmaltes y otras industrias gasintensivas las alegaciones al borrador de ayudas directas de hasta 450 millones presentado por el Ministerio de Industria, un documento que establece requisitos como que las empresas beneficiarias deberán estar al corriente de pagos a menos de 30 días, o a 60 con negociación de las partes, a los que se ha referido Puig, e invertir el 50% de la ayuda que reciban en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Echavarría ha insistido, no obstante, en que alegar no es el problema. «El problema es todo lo que hay detrás porque lo que trasciende del texto es un desinterés total por dar las ayudas a las empresas que más lo necesitan». De hecho ha afirmado que «hoy por hoy, y de acuerdo con el borrador, solo recibirán ayuda las empresas que no necesitan ayudas. Y eso es lo que no se puede permitir» sentenció.