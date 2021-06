Reducir costes de fabricación y garantizar el compromiso medioambiental de las empresas son los objetivos de una propuesta que estudia el Ayuntamiento de Almassora, de la mano de Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer). Para ello, la alcaldesa, Merche Galí, y técnicos municipales han mantenido una reunión telemática con representantes de Ascer para valorar la bonificación tributaria a empresas que apuesten por la energía sostenible en sus instalaciones, como ya aplica a viviendas particulares. El próximo encuentro bilateral será tras el verano.

La reunión forma parte del calendario periódico que mantienen las dos entidades para hacer frente a retos que afectan a la industria cerámica en el término municipal de Almassora. La primera edil ha recordado que el departamento de Urbanismo ya ha redactado un informe técnico con las diferentes calificaciones del suelo para facilitar la tramitación a aquellas personas interesadas en la implantación de instalaciones fotovoltaicas en el término municipal. Se trata de cinco tipologías de suelo que, a su vez, distinguen entre posibles modelos de vivienda, industrias o edificios.

En el caso de promover la instalación sobre cubiertas de edificios en suelo urbano urbanizado las necesidades varían si se trata de una vivienda unifamiliar o bien un bloque o una nave industrial, dado que en este caso es necesario también el estudio de seguridad y salud y el de gestión de residuos, además de un proyecto suscrito por técnico competente para justificar el cumplimiento de la normativa, planos y presupuesto desglosado.

Requisitos

El informe especifica también los requisitos en el caso del suelo urbano urbanizado no construido, suelo urbano no urbanizado o suelo urbanizable sin programar, suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable de especial protección. En esta última opción no es posible autorizar la instalación de placas fotovoltaicas. Tampoco se autorizarán las edificaciones que tengan abierto expediente de restauración de la legalidad ni en aquellos espacios que por sus características de protección sólo permiten obras de conservación y mantenimiento.

De cualquier modo, el Ayuntamiento de Almassora quiere facilitar la implantación de estas placas en todos aquellos espacios donde la ley lo permita, con independencia de que se trate de industrias, viviendas particulares y parcelas, diferentes posibilidades por las que se han interesado residentes en Almassora y empresarios como nuevo modelo de consumo energético.

La propia administración encamina su estrategia de eficiencia energética hacia este tipo de herramientas. Es por ello que en abril solicitó una subvención de 130.245,46 euros al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta de la piscina municipal. En el caso de los tributos municipales, desde este año el Ayuntamiento de Almassora bonifica el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las viviendas que incorporen energía solar.

De este modo, reduce el 25% en el IBI a los tres periodos siguientes al de la finalización de la instalación de estos sistemas. En el caso de las obras, el descuento es del 95% de la cuota del ICIO en las construcciones, instalaciones u obras específicas que sean necesarias para incorporar sistemas para el aprovechamiento término o eléctrico de la energía solar.