La Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica deniega a los cazadores su petición de parar los procesos de privatización de cotos de caza. Además, tampoco accede a otorgarles la moratoria sobre las segregaciones de parcelas de las que ya disponen hasta la fecha. Con ello, la Generalitat rechaza dos de las principales reclamaciones que le trasladaron los cazadores de l’Alt Maestrat y Els Ports para luchar de forma más efectiva contra la sarna, tal como le habían pedido a través de una carta dirigida a la consellera, Mireia Mollà, como informó Mediterráneo.

En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, desde la dirección territorial de la Conselleria de Agricultura aducen que las reivindicaciones de los cazadores para luchar contra el avance de la enfermedad «no justifican la solicitud de moratoria respecto a la segregación y creación de nuevos cotos de caza». De hecho, defienden que los gestores de estos cotos privados ya tienen la obligación de comunicar a la administración «la aparición de cualquier enfermedad o foco infeccioso o intoxicación en los animales».

Desde la Conselleria señalan también que la actual legislación otorga a los propietarios de los terrenos la potestad de decidir quién puede cazar en ellos y remarcan al mismo tiempo la falta de concreción por parte de los cazadores populares a la hora de trasladar la petición. «La petición formulada no concreta los procedimientos sobre los que se demanda. Por lo tanto, no se puede entender, ni queda acreditado, que los solicitantes ostenten la condición de interesados en ninguno de los procedimientos que puedan estar abiertos», manifiesta el documento de Conselleria.

Y es que los cazadores populares denuncian la explotación del territorio «con fines estrictamente económicos» por parte de las empresas privadas y su poca implicación en la lucha contra la sarna. «Las empresas pagan a los propietarios de los terrenos para que les cedan los derechos de caza, esto lo sabemos todos, lo que denunciamos es su falta de compromiso con el territorio», alegan.

"No quedará ni empresas... ni cabras"

Los aficionados a la caza ven cómo leyes y burocracia frenan la lucha contra la patología. «Pueden responder lo que quieran, pero la sarna avanza, las empresas privadas solo se preocupan de los machos y la Generalitat no pone medios suficientes», apuntan. «Esto lo pagaremos caro los de siempre, los de aquí. Si ahora no paramos la enfermedad, en pocos años empresa privada de caza no quedará ninguna, pero cabra tampoco», advierten.

Tras la negativa de la Conselleria, las sociedades de cazadores, comandadas por la de Benassal, lanzaron una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para seguir haciendo presión y movilizarse para decir No a la privatización de la caza en nuestro territorio (así se llama la propuesta), con el objetivo de que la Generalitat decrete una moratoria y suspenda los procedimientos de segregación de parcelas de los cotos.

La Conselleria asegura que no envió pienso caducado

«Es totalmente falso. La Conselleria ni ha repartido ni reparte pienso caducado a los cazadores para combatir la sarna». Así se expresaron ayer desde el área de Agricultura y Transición Ecológica, después de que el presidente de los cazadores de Benassal, Jorge Badal, asegurara que la última remesa que habían recibido superaba la fecha de caducidad, lo que había imposibilitado su reparto. Pese a la insistencia del colectivo cinegético, desde Conselleria aseguraron que «no es cierto».