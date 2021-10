Una marcha independentista catalana sale desde Vinaròs

Antes del inicio, Geroni Salvador como representante de las entidades convocantes, Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Asociación de Municipios por la Independencia y la Plataforma pel Dret a Decidir al País Valencià, ha leído un comunicado en el que calificaba el acto como de “reafirmación soberanista y de rotura de fronteras, con la voluntad de avanzar juntos y reivindicar la victoria del referéndum del 1 de octubre, a pesar de todos los obstáculos”.

La concentración en la plaza y la marcha por las calles Vinaròs ha estado amenizada con música de dolçaina y tabal y en ella se han coreado frases como No volem ser una regió d’Espanya, no volem ser un país ocupat…volem la independencia, volem Països Catalans. En la misma plaza Parroquial se ha disparado también una traca minutos antes de partir y se ha cantado el himno dels Segadors y la canción de Lluís Llach L’Estaca. También se ha interpretado la Muixeranga, Visca la Terra y Visca Catalunya Lliure y se coreó In, inde, Independència.

La marcha estaba encabezada por pancartas con los mensajes 1-O, lluitem y guayem la independència y Països Catalans lliures i sobirans, y dos banderas esteladas de grandes dimensiones cerraban la comitiva.

La Policía Local de Vinaròs ha custodiado en todo momento la concentración e inicio de la marcha, pero no ha tenido que intervenir.