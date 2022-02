Vilafamés veta durante dos años los proyectos de energías renovables y EnerHi asegura que no le afecta

Al igual que han hecho ya otros municipios de Castellón como Betxí o la Vall d’Uixó para esquivar temporalmente el boom de proyectos de energías renovables que hay en la provincia, el Ayuntamiento de Vilafamés aprobó por unanimidad no conceder ninguna licencia ni autorización que implique la implantación de plantas fotovoltaicas o eólicas en el municipio durante dos años.

Un acuerdo plenario que este miércoles salió a información pública tras aparecer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el que anuncian que no otorgarán ningún permiso a instalar placas solares o aerogeneradores, «en suelo no urbanizable», ya que la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, que data del 2003, «no está adecuada a los tiempos actuales».

Por ello, con el objetivo de realizar «una modificación puntual» de su planeamiento urbanístico que se adapte y se ajuste a los parámetros de hoy en día, vetan durante dos años cualquier proyecto de renovables, puesto que es el plazo máximo que tienen para realizar los trámites para «la revisión, estudio y modificación» del PGOU.

El anuncio del DOGV recalca que «se han solicitado certificados de compatibilidad urbanística para la posible instalación de placas fotovoltaicas», que el Ayuntamiento concedió «según procedía», en base siempre a un PGOU que tiene casi 20 años.

Valoración de EnerHi

Es una referencia indirecta a la planta solar que EnerHi proyecta en Vilafamés, que cuenta desde julio con el certificado de compatibilidad urbanística. Desde la empresa, pese al claro mensaje que lanza el consistorio de no dar la licencia a ninguna propuesta, aseguran que esta decisión no les afecta. «El Ayuntamiento está en su derecho de estimar la planificación que crea conveniente, pero la tramitación sigue adelante y este paso no frena nada el proyecto que queremos impulsar», reivindican desde la compañía.

Y recuerdan que la Generalitat tiene un decreto de suelo no urbanizable común en el marco de la Comunitat, una norma autonómica que, a su juicio, les ampararía a sacar adelante su planta.

Desde EnerHi remarcan que han ido de la mano con el Ayuntamiento «desde el primer momento» y han atendido sus observaciones y peticiones, hasta el punto de que los contactos son periódicos. «Hablamos todas las semanas con el alcalde y el concejal de Urbanismo, y queremos que el proyecto salga adelante juntos», razonan.

Según defienden, no solo el consistorio ha mostrado su predisposición, también los vecinos, que «están por la labor» de continuar con el proceso y a quienes aseguran que siempre han hablado «con total transparencia».

Visión del Ayuntamiento

A pesar de la lectura que hace EnerHi, el alcalde, Abel Ibáñez (PSOE), cree que la publicación del DOGV es rotunda. «Frena todos los proyectos, incluido el de EnerHi», subraya.

Hace hincapié en que esta decisión cuenta con «el consenso de todos los grupos», tal como se plasmó en el pleno del pasado 14 de febrero, y remarca una vez más que el proyecto de esa empresa solo cuenta en su haber con un certificado de compatibilidad, nada más.