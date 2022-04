El PSOE rechaza oponerse frontalmente a las plantas de energía solar en la Vall d'Uixó

En septiembre del año pasado, el pleno del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó aprobó una moratoria en la concesión de licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas en el término municipal. Siete meses después, con ese acuerdo vigente, los socios de gobierno del PSOE, EU y Compromís, presentaron este miércoles una moción para que el consistorio se posicionara explícitamente en contra de la instalación del macrohuerto solar que motivó aquel acuerdo.

La propuesta no prosperó porque el PSOE la rechazó. La justificación la dio la alcaldesa, Tania Baños, que dijo que la búsqueda de alternativas al modelo actual no puede ser «un no por un no». Argumentó que hay que apostar por alternativas sostenibles, «pero realistas» en la consecución de «soberanía energética».

3,7 millones de metros cuadrados

EU y Compromís presentaron la moción en respuesta a la solicitud trasladada por la Plataforma Energia i Territori de la Plana Baixa (PEIT) creada poco después de conocerse la existencia del proyecto empresarial para construir una macroplanta solar entre los términos municipales de la Vall d’Uixó, Moncofa y Xilxes, de 3,7 millones de metros cuadrados.

«No queremos ese modelo (el de los macroproyectos), pero sí uno que pueda ir de la mano de las renovables» Tania Baños - Alcaldesa de la Vall d'Uixó

La coincidencia sobre la necesidad de repensar ese tipo de iniciativas privadas fue prácticamente unánime. Sin embargo, ni PSOE ni PP ni Ciudadanos compartían la necesidad de votar el acuerdo propuesto por EU y Compromís. Por una parte, por las dudas legales que tal cosa les generaba a la mayoría. De hecho, la alcaldesa recordó que la empresa ha presentado ya un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario del mes de septiembre.

Además, con una moratoria que impide conceder licencias durante al menos dos años, no encontraban sentido a tener que votar ahora la moción propuesta.

EU y Compromís defendieron que la oposición es necesaria porque este tipo de planteamiento sustenta un modelo en el que el control de la energía «se queda en manos de unos pocos» y, además, pone en riesgo la economía agrícola al eliminar tanto terreno de cultivo. La planta en cuestión ocupa la misma extensión que el núcleo urbano de la Vall d’Uixó.

Defensa de la alcaldía

En su explicación del voto en contra del PSOE, Tania Baños expuso que el autoconsumo «no es la solución» para le problema de dependencia energética de la Comunitat, donde el 60% de la luz que se consume «no se produce aquí».

Cuando habló de la necesidad de ser realista en este asunto hizo referencia a que existe un tejido empresarial que «necesita mucha energía», que no se suministra «instalando placas solares en todos los edificios». Razón por la que señaló que si bien no le gustan los macroproyectos como el planteado, entiende que hay que buscar la solución para hacer este tipo de iniciativa privada compatible con la sostenibilidad. «No queremos ese modelo, pero sí uno que pueda ir de la mano de las renovables», dijo, de ahí que rechazaran dar un no rotundo en este caso.