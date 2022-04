Benicàssim y Vinaròs rechazan en pleno la tasa turística del Consell

Dos municipios que reciben a miles de visitantes como Benicàssim y Vinaròs aprobaron este viernes en pleno la moción del PP contra la tasa turística del gobierno del Botànic, auspiciada principalmente por dos de los socios del ejecutivo autonómico, Compromís y Podem.

El PSPV se ha mostrado contrario al tributo, pero hubo disparidad en el voto en estos dos municipios, ya que en Benicàssim se posicionaron en contra del documento de los populares que rechaza la propuesta, mientras que en Vinaròs lo hicieron a favor.

Un resultado que difiere a su vez con el signo de la votación del PSOE de Castelló, que se abstuvo hace unos días en el pleno que tuvo lugar en la localidad vecina. En la Diputación, por ejemplo, hay que recordar que los socialistas dieron su apoyo a la moción del PP contra la tasa turística.

Ante el no del PSOE al texto popular, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, declaró estar «sorprendida» de que se posicionaran «en contra de la no aplicación de este impuesto», ya que «esperaba contar con la unanimidad de todos los partidos». La moción fue aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y Cs) y el edil del grupo de no adscritos, y las abstenciones de Compromís y Ara Benicàssim (Podem).

«Nuevamente, mostramos el rechazo a esta tasa turística entendiendo que la Generalitat se equivoca al querer llevar a cabo una medida injusta y perjudicial para nuestro turismo, que acaba perjudicando a todo el sector como el de restauración, comercial y de servicios, y ya no tan solo a hoteles», dijo, tajante, la alcaldesa.

Justificación del PSOE

El portavoz del PSOE benicense, Miguel Alcalde, explicó que su no es a «la chapuza de moción» que presentó Marqués. «Estamos en contra de la tasa turística, nuestra postura quedó bien clara desde el principio. Lo que hemos votado es en contra de su moción, porque pretende cosas que son antidemocráticas, como declarar al Ayuntamiento de Benicàssim exento de tasa turística para toda la vida... Ponen unos términos que hipotecan lo que puedan hacer las futuras corporaciones», esgrimió.

Vinaròs

En la capital del Baix Maestrat, la propuesta del PP contra este impuesto turístico salió adelante con los votos a favor del PSOE, PP, PVI, Cs y el edil no adscrito, ya que consideran que el tributo no debe instaurarse en este momento. Compromís y Totes i Tots Som Vinaròs (TSV-Podem) fueron los únicos grupos que se posicionaron en contra de la moción.