Morella reitera su 'no' a la MAT de Forestalia por actuar "de espaldas"

Rechazo absoluto a la línea de muy alta tensión (MAT) que plantea Forestalia en Els Ports, tanto por las formas como por el fondo, para evacuar la energía de los parques eólicos que tiene en mente instalar en Teruel. Así mostró el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, «su preocupación» por el polémico proyecto en La Panderola, en el programa referente de Medi TV, la televisión de Mediterráneo.

Por las formas, porque, como ya recogió este periódico, la compañía no informó de sus últimos pasos ni a los ayuntamientos ni a los afectados y presentó su nueva propuesta directamente al Ministerio para la Transición Ecológica, «de espaldas a los municipios». «Es intolerable que los propietarios de los terrenos no tengan ningún tipo de información», lamenta.

Y el fondo es el que tanto el propio Ripollés como los demás alcaldes de la comarca han denunciado por activa y por pasiva, como es la «impresionante afección» que causaría sobre el territorio. Para más inri, asegura que el planteamiento de Forestalia es «falso». «Dicen al Ministerio que su última propuesta corrige el impacto que presentaban las anteriores, pero no es verdad, la afección sobre el territorio sería mucho mayor que el de antes, así que si antes ya denunciábamos que no era correcto, mucho menos ahora», expone, por lo que propone que «ese punto de evacuación estuviera en la provincia de Teruel y no aquí».

Tener más en cuenta a Els Ports

Consciente de que el actual es «un momento crucial» para la soberanía energética y que los proyectos «tienen que contar con el territorio», Ripollés ve «incongruente» y «nada justificable» que Morella y, por extensión, Els Ports, dispongan de «unas grandes autopistas energéticas», pero tengan «dificultades de desarrollo para las pequeñas industrias» porque carecen de «una red y conexiones suficientes». «Es como si hubiera una autopista, pero no tuviéramos ni entrada ni salida a ella», esgrime.

Los últimos viaductos, a punto

El alcalde también se refirió a la recta final de las obras de la nueva N-232 («estamos a punto de acabar los viaductos del Port de Querol», concreta) y la reciente aprobación del último tramo entre la masía de la Torreta y Morella. «La N-232 es el proyecto más importante para la localidad y el norte de Castellón. Nos va a cambiar la vida: supondrá una mejora de seguridad, de tiempo y nos hará estar más cerca que nunca de la costa», enumera, a la vez que cree que todo ello ha de desembocar en la «generación de nuevas oportunidades, como ganar suelo industrial».

Por último, Ripollés subraya que el premio que recibió Morella de la ONU en diciembre les ha dado «muchísima promoción» y ya lo están notando. «En las últimas semanas, estamos viendo mucho turista internacional, especialmente francés y belga», concluye.