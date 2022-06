El PSOE de la Vilavella no niega que el tránsfuga Abelardo Zaragoza vaya a asumir responsabilidades de gobierno en cuanto prospere —si lo hace— el día 28 de junio la moción de censura que han propuesto juntos, y por tanto, deja abierta la posibilidad de que quien hasta hace un par de días ha sido concejal con el PP e Independents per la Vilavella, pase a serlo a partir de ahora con un gobierno socialista.

El candidato a relevar a Carmen Navarro (IxLV) en la alcaldía, Sebastià Roglà, sobre la posibilidad de incluir en su equipo de gobierno a Zaragoza se ha limitado a decir que lo que hagan estará «ajustado a la ley», y es evidente que no hay ninguna norma que limite el acceso al gobierno de un tránsfuga, solo hay un pacto de Estado suscrito por el PSOE sobre cuyo fondo o posible incumplimiento tampoco se pronunciaron, al negar la consideración de tránsfuga de Zaragoza.

Después de muchos días de silencio, en concreto desde el pasado 2 de junio, cuando registraron la primera propuesta de moción de censura en el ayuntamiento, los socialistas de la Vilavella han convocado hoy una rueda de prensa para dar sus explicaciones sobre todo lo sucedido los últimos días. En la sede del PSOE de la Vall —por una razón logística, según han explicado, pues la sede del municipio no respondería a las necesidades para recibir a los medios—, Roglà ha estado acompañado por el secretario general de los socialistas en su municipio, Juan Huguet, y las concejalas de su grupo Loles Orenga y Gemma Traver.

«Solo ha habido una moción»

Roglà ha dedicado buena parte de su intervención a enumerar cuáles van a ser los proyectos que tienen previsto comenzar a acometer desde el primer día en que asuma la alcaldía, pero también ha dado su visión del esperpento político que han protagonizado a cuenta de una moción de censura que se ha registrado hasta en tres ocasiones distintas, aunque él niega que haya sido así. «Solo hay una moción válida, la que presentamos el 2 de junio», y el resto han sido, según ha explicado, subsanaciones de la primera. Sobre qué sucedió con esa supuesta iniciativa errónea en la que posicionaban al tránsfuga como candidato alternativo a la alcaldía, persiste en que fue «un error humano» y en ningún caso fue intencionado, a pesar de firmarse tal cual ante notario.

No hay ley antitransfuguismo

Roglà ha sido muy preciso a la hora de enumerar las razones del PSOE para presentar la moción de censura a menos de un año de elecciones. Lo ha sido menos al hablar del pacto con el tránsfuga del PP. Insisten en defender que Abelardo Zaragoza nunca entró a formar parte del grupo municipal popular, y añade que, de hecho, «firmó un documento en el que renunciaba a formar parte del PP», razón por la cual, a su modo de ver, no sería un tránsfuga. Lo cierto es que, si fuera como dicen, de acuerdo con el pacto de Estado antitransfuguismo, Zaragoza habría entrado a formar parte del Grupo Mixto y no del de No Adscritos (en el que está), como sucede cuando hay un caso de transfuguismo. A la pregunta de por qué no lo consideran como tal cuando en la misma legislatura ha votado por tres alcaldes de signos políticos distintos —ninguno de las listas por las que fue elegido por los ciudadanos en las elecciones—, insisten en apuntar que actuan «en cumplimiento de la ley». Saben bien, como se ha mencionado, que no hay legislación nacional antitransfuguismo y el cumplimiento del pacto de Estado se limita a la voluntad política.

Organización municipal

Sebastià Roglà ha anunciado que, una de las primeras decisiones que tome cuando sea alcalde —de prosperar la moción de censura— será bajar sueldos y reducir de dos a uno los cargos con dedicación exclusiva. Solo ha afirmado que él no será esa persona, sin precisar a quién le corresponderá la responsabilidad. De acuerdo con las líneas rojas establecidas por las ejecutivas del PSPV-PSOE provincial y autonómico, Zaragoza no podría recibir más retribución ni más responsabilidades de las que tiene en la actualidad, lo que descartaría que fuera él el concejal con dedicación exclusiva. Así las cosas, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir del día 28 de junio.