Ritmo, fantasía y diversión. Vinaròs completó este sábado el primer gran desfile del Carnaval 2023, ante miles de espectadores de muy diversas procedencias que se congregaron a lo largo de todo su recorrido y aplaudieron sin parar a los más de 5.100 comparseros, cifra récord de todas las ediciones, que participaron acompañados de sus reinas y reyes, además de las alrededor de 60 carrozas muy bien decoradas para la ocasión.

El de ayer fue el momento álgido de un Carnaval (cuya temática en esta edición es África) que demostró por qué es una fiesta de interés turístico autonómico y ha iniciado los trámites para serlo de interés turístico nacional.

Este es el Carnaval de la normalidad tras las restricciones de la pandemia y las ganas de diversión de los vinarocenses y vecinos de poblaciones próximas se notaron en una muy elevada presencia de público tanto en las galas de reinas y reyes (con presencia de más de 8.500 personas en cada una) como en los eventos que se han realizado en el recinto del carnaval durante toda la semana, especialmente la noche del pijama y la noche loca del viernes.

Las comparsas lo dan todo

Las 30 reinas y 1 rey adultos desfilaron en lo alto de sus carrozas. También las 22 reinas y 3 reyes infantiles sobresalían sobre ellas y muy bien acompañados por sus comparseros. Su Majestad Carnestoltes fue la cabecera del desfile.

De las 31 comparsas que integran la fiesta, la más numerosa es Tot a orri (que cumple 35 años en esta edición) con 750 socios, de los que desfilaron 660; seguida de No en volem cap, con 732 asociados; Ja hi som, con más de 600 personas; y Tot dins d’un got, con más de 500. La más antigua, fundada en 1983 es La Colla, que cumple 40 años en esta edición; y la más reciente, la comparsa Gent en dansa...i avant, fundada en 2021.

Sambódromo

En esta edición el sambódromo, el lugar con iluminación especial y gradas para el público donde las comparsas más se esmeran en sus coreografías y bailes, cambió de lugar respecto a los años anteriores. Fue una experiencia nueva que salió a la perfección. Estaba situado en la confluencia de las avenidas Libertad y Pablo Ruiz Picasso, con capacidad para 1.000 personas (las localidades se vendieron en su totalidad) y hubo en esta zona un amplio despliegue técnico en una gran recta donde se concentró la mayor parte del público visitante para presenciar el espectáculo de la forma más cómoda posible. En este entorno del sambódromo, se dispusieron también 800 sillas ante la gran demanda que hubo para presenciarlo in situ. Muy aplaudidas fueron las espectaculares coreografías de las comparsas Locura, Gent en dansa y Esmuvi.

Seguridad

Un gran dispositivo de seguridad y sanitario, además de los esfuerzos de la organización de la COC, que dirige Cristian Gracià, veló en todo momento para que este primer gran desfile discurriera con normalidad.

Hay que destacar que la celebración del Carnaval 2023 se ha caracterizado por el buen tiempo, lo que ha permitido organizar y disfrutar de todos los eventos con una elevada participación. La puntualidad de casi todos los actos ha sido también de agradecer.

El Ayuntamiento de Vinaròs invierte un total de 112.000 euros de su presupuesto en la edición del Carnaval del 41º aniversario, que concluirá mañana con el juicio a Carnestoltes y el entierro de la sardina a modo de epílogo.

Pero antes de llegar al final de fiesta en Vinaròs, hoy todavía quedan fuerzas para vivir un segundo gran desfile. Al igual que el de ayer, será a la misma hora (18.30 horas) y por el mismo recorrido. Es decir, avenida Libertad, calle del Soro (sambódromo), calle Pablo Ruiz Picasso, Avda. Pío XII, calle San Francisco, plaza Jovellar, calle San Cristóbal, plaza Tres Reyes y calle Puente.