El mes de abril es uno de los más festivos en Nules. No han pasado ni dos semanas desde el multitudinario pasacalle de sant Vicent y el sábado más de 5.000 personas han asistido a la Festa de les Paelles, que ha atraído hasta la avenida Aurora no solo a vecinos y vecinas del municipio, sino también de otras poblaciones de la Plana Baixa. Y es que ya van 14 ediciones de una celebración muy popular que no ha dejado de ir a más año tras año. A primera hora la brigada municipal ha repartido sillas y mesas para todos aquellos que quisiesen cocinar y compartir el típico plato valenciano, y muy pronto el recinto habilitado se ha llenado de peñas y grupos de amigos y familiares.

El Ayuntamiento ha potenciado este año las actividades paralelas y especialmente la oferta musical para amenizar la jornada. Así, mientras los más pequeños disfrutaban en el parque infantil, la Xaranga en Ámbar ha recorrido la avenida para ir creando el ambiente de fiesta al que luego se han sumado, ya en el escenario principal, la actuación del grupo de flamenco Taranto y a partir de las 15.00 horas el pinchadiscos local DJ Sáez. La culminación ha sido el concierto de la orquesta La Pato, a las 16.30 horas, y la fiesta ha seguido por la noche con discomóvil en las pistas deportivas. Las paellas de Nules y la Trobà de Orpesa, en Medi TV En este mismo espacio el Casal Jove ha programado actividades alternativas de ocio para adolescentes, en esta ocasión con patinetes eléctricos, tanto en horario de mañana como de tarde. Un año más el evento ha contado con el Punto de Salud e Información de ITS, organizado por la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), con personal especializado en el asesoramiento y la atención de posibles incidentes. Representación política La representación de autoridades y políticos ha sido más nutrida que nunca y, así, además del equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, David García, y el edil de Juventud, Gabriel Torres, se ha contado con la presencia del candidato del PP a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, y de la presidenta popular provincial, Marta Barrachina, acompañados por el alcaldable por Nules, José Adsuara.