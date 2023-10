Ya lo anunciaba en los días previos la concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, cuando decidieron incluir un Día de las Paellas en las patronales de la Soledat, no esperaban «la repercusión que ha tenido» y es que más de 3.000 personas se han reunido este jueves en el entorno de la calle Marco Antoni Ortí para no perderse una cita en la que no ha faltado el colorido de las peñas, el olor a sofrito y a leña quemada, la música, un implacable sol y el calor.

Un tiempo estival Quien no ha encontrado sombra en la explanada en la que se han reunido los participantes para cocinar, se las ha ingeniado para sobrellevar una meteorología propia del verano en pleno mes de octubre, porque como reza el dicho popular, sarna con gusto no pica y el buen ambiente ha dado por bueno cualquier inconveniente. Paellas ha habido tantas y de preparación tan diversa como cocineros. Solo hacía falta darse un paseo por Nules para comprobar por qué el resultado es bien distinto según la técnica, las manías o la destreza de cada cual. Lo que todos han exhibido por igual han sido las ganas de disfrutar del ambiente en el que, hasta la fecha, se ha convertido en el acto más multitudinario de las fiestas, a excepción de los actos taurinos, que también cuenta la asistencia por miles cada día. Programa de las fiestas de la Soledat en Nules: todos los actos