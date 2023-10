Este domingo, 22 de octubre, era un día marcado en rojo en el calendario de los sounders. De hecho, era la jornada más importante desde que en la madrugada del 6 al 7 de agosto finalizara en Burriana la última edición del Arenal Sound.

Después de que los empadronados en esta localidad (y también este año los de Vila-real por primera vez) dispusieran de dos días (el 20 y 21 de octubre) para comprar sus entradas de forma preferente por delante del resto, este domingo, a las 12.00 horas, la organización abrió la veda de la venta general de abonos.

Y, con ello, lo que implica este proceso: eternas colas virtuales y mucha, mucha paciencia y perseverancia para intentar hacerse con uno de los preciados pases, pese a no conocerse aún ningún artista que compondrá el cartel. Cada usuario solo podía adquirir un máximo de dos por compra.

Tal como exponían miles de sounders en sus redes sociales, muchos los consiguieron y lucían en sus perfiles de haber sido capaces de haber logrado agenciarse con uno. Otros, en cambio, plasmaban su frustración o su enfado por no haber podido materializar la transacción por problemas técnicos o por ver cómo volaban en minutos las entradas más baratas.

Al cierre de primer día de venta general, y a diferencia de los últimos años, en los que los abonos se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta, la organización aún no había anunciado el sold out. Pero no falta mucho. Solo quedan disponibles los abonos generales de 65 euros (más gastos de gestión) y el VIP (a 140 euros).