El PSPV-PSOE de Vinaròs exige al "tripartito de la vergüenza de PP, PVI y Vox que empiece a trabajar", tras haber pasado 11 días de la moción de censura que arrebató la vara de mando a los socialistas. Critican sobre todo que el nuevo equipo de gobierno aún no haya anunciado el reparto de concejalías.

El exalcalde Guillem Alsina compareció este martes en rueda de prensa con los ediles Carmen Morellà y Marc Albella y señaló que "a día de hoy, después de haber expulsado a un gobierno progresista con una moción de censura presentada con gran urgencia, porque según ellos tenían un gran proyecto para Vinaròs, continúa el secretismo instalado en este nuevo tripartito". Algo que, a juicio de Alsina, demuestra que "la única idea que tenían era cambiar el asiento en la alcaldía y que entrara a gobernar la derecha y la ultraderecha en el Ayuntamiento".

Alsina lamentó que 11 días después de haberse formalizado la moción de censura “aún no se ha presentado ni el cartapacio municipal, no sabemos quien será el responsable de cada área, lo que nos preocupa mucho, no solo a nosotros, también a los ciudadanos y los funcionarios del Ayuntamiento porque no saben a quién dirigirse para realizar las tramitaciones tanto de los problemas del día a día como de los proyectos de futuro que dejamos encarrilados”.

Alsina recordó también que PSPV y Compromís habían presentado el presupuesto 2024 días antes de la moción de censura, unas cuentas que fueron desestimadas y ahora “estando a mitad de enero, tampoco tenemos noticia de este presupuesto que tanta prisa tenían en presentar y aprobar”.

El edil socialista dijo que también era “preocupante” que “a día de hoy las presidencias de las comisiones informativas están presididas por los miembros del anterior equipo de gobierno”. “Estamos ante un desaguisado importante. El martes se celebra la primera comisión, la del EDUSI, y seguimos sin noticias de que nuestra concejal Carmen Morellà no tenga que presidir esta comisión”, indicó.

"Parálisis preocupante"

Para Alsina, esta “parálisis” es “muy preocupante” especialmente en el mes de enero, cuando están previstas las celebraciones de Sant Antoni, el patrón Sant Sebastià y dará inicio el carnaval. “La suerte es que tenemos una Comisión Organizadora, porque a día de hoy no hay noticias de que nadie del ayuntamiento capitanee la concejalía del Carnaval, que es un gran motor económico de la ciudad”, subrayó.

“Exigimos al tripartito de la vergüenza de PP, PVI y VOX que se ponga a trabajar de manera inmediata”, concluyó.

Por su parte, Morellà dijo que el presupuesto 2024 que presentó el PSPV y Compromís no incrementaba los impuestos, mantenía las rebajas fiscales, aumentaba las aportaciones a las entidades sociales y deportivas y contenía inversiones importantes como las obras de ampliación del IES Vilaplana, y las renovaciones de las calles San Pascual, Remei, Varadero, Ramón Llull y la avenida Libertada, además de contemplar la construcción de una pista cubierta en la ciudad deportiva.

Por último, Albella acusó a PP, PVI y VOX de “estar aun digiriendo los turrones” y de “no tener un proyecto de ciudad”. También lamentó que ante la proximidad de mucha actividad este mes “no sabemos aun si habrá celebración de Sant Canut, ni las líneas de actuación en carnaval ni a nivel turístico. Esperamos que este equipo de gobierno no solo viva de las rentas que dejamos de nuestra gestión. Queremos saber su proyecto en todas las áreas”.