Platges de Nules llama a participar en el anteproyecto de ley de Costas de la Generalitat

La plataforma ciudadana Platges de Nules ha hecho un llamamiento público para animar a los vecinos del municipio a realizar aportaciones al anteproyecto de ley de la Generalitat de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, en la actualidad en fase de consulta pública. Consideran que es una oportunidad inédita para evidenciar las necesidades del litoral del municipio y contribuir de esta manera en la protección integral «de nuestro paisaje cultural».

Desde la asociación inciden en que «tenemos un proyecto común» y que en relación a la costa no es habitual que se dé participación a la ciudadanía, razón por la que entienden que cualquier sugerencia «ayudará a completar las necesidades de hoy con una mirada de futuro». Insisten en que la reivindicación de la localidad es integral, no exclusivamente vinculada con las viviendas de primera fila --eje principal de las peticiones de protección pero no el único-- porque la regresión que castiga a esta franja costera «afecta a todo el territorio, al paisaje, a nuestro patrimonio natural e histórico y a nuestra identidad».

Proponen a quienes quieran participar en este proceso recurrir a dos vías. Realizar las aportaciones directamente en la dirección web que la Generalitat ha habilitado para este fin, o haciendo llegar a la asociación cualquier propuesta, tanto a través de las redes sociales como en el correo electrónico platgesdenules@gmail.com.

En la Generalitat defienden que «por la especial relevancia de los valores naturales de nuestra costa, la gobernanza de este espacio debe ser sensible a la realidad histórica y económica de nuestra tierra»

El proceso participativo se inició el 1 de marzo y se completará el 1 de abril. Sobre la finalidad de este nuevo texto normativo en elaboración, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio expone una cuestión que desde un principio se ha defendido en Nules, al señalar que «por la especial relevancia de los valores naturales de nuestra costa, la gobernanza de este espacio debe ser sensible a la realidad histórica y económica de nuestra tierra, que vive con y para el mar». Y eso es precisamente lo que se pide en esta localidad.

Si bien las competencias en materia de costas las tiene atribuidas el Estado, desde la Generalitat defienden que este asunto «exige un enfoque integrado en la gestión, considerando la especial eficiencia para ello de la escala regional, que de acuerdo con la distribución territorial prevista en la Constitución se corresponde con el ámbito autonómico».

La Generalitat recurre al estatuto de autonomía para reivindicar sus obligaciones y competencias respecto de la gestión de la costa. En el anteproyecto de ley en elaboración se apunta concretamente al artículo 49.9 en el que se le atribuye al gobierno autonómico «la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda», y por tanto, consideran que «se trata de una asunción exclusiva, que confiere plenas atribuciones de ejecución y desarrollo normativo».