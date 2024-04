Almassora promueve aumentar la seguridad en los comercios

El Ayuntamiento de Almassora lanza la campaña Comercio Seguro para facilitar a los establecimientos, cafeterías y bares información útil ante posibles incidencias. La concejala de Comercio y Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, presentó la iniciativa en la comisaría de la Policía Local, junto al comisario jefe, Roberto Verdoy.

Los agentes visitan desde ayer cerca de 200 locales del municipio para entregarles unos trípticos con consejos de seguridad, así como recordarles los teléfonos de contacto en caso de cualquier problema que pudiera surgir a este respecto y resolver posibles dudas. «Queremos ofrecer a nuestros comerciantes, y también a los clientes, indicaciones que les sean de utilidad ante determinadas circunstancias que pueden suscitar algún tipo de conflicto», según afirmó la edila Rovira.

Entre los consejos se recomienda no acumular grandes cantidades de dinero en efectivo en el establecimiento; variar horarios y días de ingreso en el banco, evitando rutinas; disponer de detectores de billetes falsos, iluminar los accesos al local y las zonas más delicadas, no dejando a oscuras espacios que no se puedan controlar, o no compartir información sobre cuantía y valor de pedidos.

Y a los clientes, recomiendan precaución a la hora de facilitar datos personales y bancarios e informan sobre pagos seguros.