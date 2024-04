Costas mueve ficha para evitar que el mar se siga tragando esta playa de Castellón

Buenas noticias para los vecinos de Orpesa, concretamente para los residentes de la zona de la playa de Morro de Gos.

Las fotografías que acompañan esta noticia son de esta playa. Están tomadas con una diferencia de ocho años (2015-2023) y evidencian el motivo de las continuas reivindicaciones, tanto de los vecinos, como del Ayuntamiento, ante la administración de Costas --tanto en Madrid como en la sede territorial de Castellón, donde en los últimos años llevaron su propia playa, con sombrillas y tumbonas-- para que se ejecuten las obras necesarias con el fin de evitar que su playa desaparezca.

De ahí la urgencia de la adjudicación de las medidas reivindicadas por el municipio a partir de los dos grandes temporales, Gloria y Filomena, que dejaron a la popular Morro de Gos sin playa.

Por ese motivo es importante la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de construcción de la reparación de la escollera del Canal de La Illeta, en el término municipal de Orpesa, promovido por el Ayuntamiento.

El objetivo es reconstruir la escollera de cierre del canal, que unía los terrenos emergidos del roquedal de la Illeta con la Punta de Morro de Gos, en el entorno del cabo de Oropesa, desaparecida como consecuencia de los intensos temporales marítimos generados de forma recurrente en la zona. Con este cerramiento, se pretende minimizar el movimiento sedimentario generado por la corriente litoral en esta zona, de manera que se frene parte de la regresión ocasionada en la playa de Morro de Gos.

El Ayuntamiento de Orpesa quiere cerrar cuanto antes el canal de la Illeta para frenar la regresión de Morro de Gos. / Eva Bellido

En la resolución publicada este lunes se resuelve que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución.

La noticia ha sido acogida con satisfacción por la alcaldesa, Araceli de Moya, ya que los plazos no serán tan largos para poder ejecutar la obra. De este modo, el consistorio ha superado el primer "escollo" con Costas, después de todas las reivindicaciones y reuniones con los organismos correspondientes.

De hecho, la alcaldesa ha reiterado en varias ocasiones que cerrará la Illeta "cueste lo que cueste". Y es que las grandes exigencias de Costas para autorizar a llevar adelante esta actuación, inicialmente de bajo importe económico (alrededor de 15.000 euros), han disparado los costes de la intervención hasta 263.000 euros, con todos los trámites requeridos.

Aspecto que presenta la playa Morro de Gos de Orpesa, muy afectada por la regresión marítima. / Eva Bellido

La Plataforma vecinal Morro de Gos convocó una concentración en plena Semana Santa en la puerta del Ayuntamiento para que el compromiso que asumió la alcaldesa con el cierre de la Illeta sea real.

Protesta vecinal ante las puertas del Ayuntamiento de Orpesa, por el cierre de la Illeta, celebrada en la pasada Semana Santa. / Eva Bellido

Cabe recordar que en septiembre del 2022, Costas se comprometió a que en tres meses la Illeta estaría cerrada y en noviembre de ese año dio, aparentemente, su autorización inicial a acometer los trabajos, a falta de lograr todos los permisos y autorizaciones para reconstruir la escollera sumergida. Pero, más de año y medio después, las obras aún no han empezado.

Características del proyecto

Como consta en el documento, la desaparición de la escollera de cierre del canal implantada en los años 90 a consecuencia de los intensos temporales marítimos, genera la formación de una corriente a través del canal que traslada hacia el sur la arena de la playa de Morro de Gos, lo que ha provocado una pérdida considerable de superficie de playa seca y el decrecimiento en más de 30 metros de su anchura.

Se plantea, por tanto, la reconstrucción de la escollera sumergida del cierre del canal, para lo cual no se consideran alternativas, salvo la alternativa cero o de no actuación, ya que analizando la evolución de la línea de costa dejando el canal abierto, continuaría la actual regresión en la playa adyacente. Con el cierre del canal planteado, se lograría disminuir el tránsito de caudales a través de ese punto y, por tanto, evitar corrientes que podrían generar pérdida de materiales y arenas, como ya se comprobó anteriormente, cuando el canal estuvo cerrado con escollera, detectándose una estabilización de la playa próxima Morro de Gos. Se observa, además, que la ejecución del cierre del canal no genera grandes variaciones en las corrientes globales de la zona litoral contigua.

Informes adicionales

El Ayuntamiento deberá realizar una serie de estudios adicionales que se han de incorporar en el proyecto:

– Actualización de los datos de transporte de sedimentos e impacto potencial del proyecto sobre el tramo costero al sur de la actuación, que deberá remitirse al Instituto Español de Oceanografía.

– Cálculo de la huella de carbono asociada al proyecto en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, con el fin de reducir y compensar la huella de carbono. Se remitirá a la Oficina de Cambio Climático del MITECO.

– Revisión de las proyecciones climáticas utilizadas en la estimación de los efectos del cambio climático en el litoral, siguiendo los criterios recogidos en el informe de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, de la Comunidad Valenciana, a la cual se remitirán los resultados obtenidos.

– Garantía de que el proyecto resulta compatible con Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 2022-2027 y con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.