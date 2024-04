Torreblanca y Almenara combaten els mosquits

Diversos municipis de la província de Castelló, com ara Torreblanca i Almenara, ja reforcen els tractaments contra els mosquits. L’Ajuntament que lidera Tania Agut ha intensificat la campanya per a evitar que proliferen amb la pujada de les temperatures. Així, ha reactivat els treballs de control de focus de risc de plagues en el cas d’aquells punts del terme on han detectat larves.

L’equip de govern de Torreblanca no sols es coordina amb la Diputació de Castelló perquè realitze els tractaments més adequats en els entorns de la perifèria urbana, també ha contractat els servicis d’una empresa per a reforçar la prevenció en les zones més delicades del municipi i per a fer les tasques de control en el nucli urbà.

Així, estos últims deu dies, l’empresa contractada per la Diputació ha estat tractant la zona nord i sud de la platja, en les perifèries urbanes, així com la part del camp de motocròs. Mentrestant, la firma contractada per l’Ajuntament està tractant estos dies tant les zones urbanes com algun espai de la perifèria, especialment en embornals, marges de camins o solars conflictius.

Per la seua part, l’Ajuntament d’Almenara mitjançant Lokimica, empresa especialitzada en el tractament per a evitar la proliferació de mosquits, està duent a terme batudes en tot el terme municipal, sobretot en la zona de la marjal, on existeix una xarxa de séquies, que poden ser propícies per a la creació de larves.

Des del mateix consistori es demana conscienciació a la ciutadania i evitar comptar amb recipients amb aigua que puguen ser objectiu per a la creació de larves. «Des del consistori estem actuant en zona pública. Per aquest motiu, demanem als propietaris que tinguen basses o espais amb aigua que apliquen els mitjans necessaris per a evitar la presència de mosquits», afig l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez.

Processionària

Per altra banda, Torreblanca ja ha estat realitzant tractaments per a combatre la plaga de la processionària en el municipi. n