Compromís divide su voto en Les Corts por la elección de Morera como senador

El grupo parlamentario de Compromís dividió ayer su voto en la elección de los senadores territoriales que se designan desde el hemiciclo valenciano. El pleno de Les Corts Valencianes de ayer tenía solo un punto, la ratificación de las propuestas de los grupos PP, PSOE y Compromís para nombrar a sus senadores territoriales (Vox no tiene porque se adjudican en función de diputados autonómicos). La cita, la primera con el nuevo Consell al completo, era para ratificar ante la mesa las propuestas de los tres partidos pero la atención se centró en la votación de los diputados de Compromís.

La razón es el desencuentro entre dos de las tres patas que forman la coalición valencianista (Més, Iniciativa y Verds Equo) respecto a la persona que ha de ocupar el único escaño que les corresponde por designación en la Cámara Alta.

Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, propuso que Carles Mulet, actual senador de la coalición y miembro de ese partido, continuara en Madrid para, según defienden, contrarrestar la infrarepresentación del partido ecofeminista en Les Corts, pero finalmente Més (la fuerza mayoritaria) impuso a Enric Morera, su candidato, para ocupar el cargo pues consideran que, tras las elecciones generales del 23J en las que fueron elegidos diputados del Congreso por Sumar Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), el tercer puesto en Madrid les correspondía por ser la fuerza con más músculo de militantes.

Presentaron a Morera y ayer se votó y ratificó que él sería el senador. Iniciativa venía mostrando toda la semana su enfado y tal como habían anunciado, votaron en blanco y no a favor de Morera. «No votaremos a otra persona que no sea Mulet», auguraron esta semana, metiendo presión a Més. Finalmente, cuatro diputados de Compromís, entre ellos los de Iniciativa, votaron en blanco, lo que no impidió que Morera saliera elegido pero dejó patente el malestar interno en el seno de la coalición valencianista.

De los 14 escaños de los valencianistas (pues el número 15 estaba ausente), cuatro (los tres diputados de Iniciativa presentes; Aitana Mas, Carles Esteve y Verónica Ruiz, y un cuarto voto de VerdsEquo) se abstuvieron de apoyar al expresident de las Corts. El enfado persiste y así lo manifestaron ayer los del partido de Mónica Oltra. Con todo, parece que esta división de voto en la coalición será una excepción. Mantendrán, según señalaron ayer cargos de Iniciativa, la cordialidad institucional y los desencuentros dentro de la coalición se resolverán de manera interna. Más ahora, cuando los portavoces de Més e Iniciativa estarán en Madrid como diputados en la confluencia Sumar.

Más allá de los líos de Compromís, ayer el pleno ratificó, también, a los senadores del PP y PSPV valencianos. El PP y Vox votaron en bloque a sus senadores con 53 votos para Gerardo Camps, vinculado a la política valenciana y que formó parte del gobierno de la Generalitat de Francisco Camps del que fue vicepresidente y conseller de Hacienda; Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro y Fernando Carbonell Tatay (un independiente consensuado entre PP y Vox).

Los socialistas emitieron 31 votos de forma unánime para que Ximo Puig, expresident de la Generalitat y Rocío Briones, ex directora general de Labora sean sus representantes en el Senado. Por último, Enric Morera, expresident de Les Corts; histórico del Bloc y fundador de Compromís, será senador con 10 votos, cuatro en blanco.