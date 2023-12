El PSPV mira al inicio de 2024 consciente de que se avecina un tiempo clave para el futuro de la formación. El «paso atrás» anunciado por Ximo Puig con la convocatoria de un congreso extraordinario ha sido un electroshock interno. Una veintena de dirigentes toman el pulso a la organización ante el frenesí que se avecina y que pivota sobre tres posibles aspirantes: la ministra Diana Morant y los dirigentes provinciales de València y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler.

JOAN LERMA

Expresident de la Generalitat

«Un signo de salud». Así ve Joan Lerma, la persona que más años ha estado al frente del PSPV y de la Generalitat, la decisión de Ximo Puig de apartarse de la dirección. «Es lo normal en democracia cuando se pierde», destaca. «Lo positivo», señala, es que este relevo «se realizará pronto» y que para ello «hay buenos candidatos». Asimismo, destaca que una vez se ha dado por acabado el gobierno de coalición con Compromís y Unides Podem, «se puede ser mucho más claro en la opción que representa el PSPV» y sus políticas.

JOSÉ LUIS ÁBALOS

Exministro y exsecretario de Organización del PSOE

El exsecretario de Organización del PSOE y exministro, José Luis Ábalos, observa «normalidad» en la federación, «toda la posible en un partido que ha gobernado y ahora está en la oposición». Así, llama a un proceso de «renovación de base, amplio y con capacidad para superar el cortoplacismo». Y pide «resituarse en el rol que vamos a jugar» hasta que haya elecciones (no descarta un adelanto) y «no mirar al pasado para enfrentar el futuro». Para ello, reclama que las nuevas direcciones se asienten «en la idea de oposición y de un nuevo proyecto».

SANDRA GÓMEZ

Líder del PSPV de València

Para la líder del PSPV en la ciudad de València, Sandra Gómez, en el próximo congreso no solo se juega el futuro de la federación, «sino de la inmensa mayoría de valencianos que solo tienen a la buena política para conseguir avanzar en igualdad». Por eso, indica, «es necesario que el interés colectivo se sobreponga sobre los intereses individuales». Asegura que el legado dejado por Puig es el «mejor aval para ganar el futuro» por lo que reclama que salga «protegido y fortalecido» del proceso.

VICENTE ARQUÉS

Alcalde de l’Alfàs y portavoz del PSPV en Diputación de Alicante

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante y alcalde de l’Alfàs, Vicente Arqués, ve «natural» la convocatoria de un congreso extraordinario en estos momentos. «Se ha perdido la Generalitat y se ha esperado a que se formara el Gobierno de España; Ximo Puig ha pilotado bien el proceso, no podía irse al día siguiente, pero tampoco dentro de dos años», señala. Arqués se muestra convencido de que lo mejor es que haya un solo candidato. «Las batallas nunca son buenas, y menos en una situación como ésta», sostiene. A futuro, tiene claro que el PSPV está en otra etapa. «Hay que cambiar el chip, tras ocho años en la Generalitat hemos pasado a la oposición y no queda otra que construir desde la derrota».

Líder provincial de Castelló y alcalde de l’Alcora

El secretario general del PSPV en la provincia de Castelló, Samuel Falomir, aplaude que se convoque el congreso extraordinario para trabajar «desde ya» en un «nuevo liderazgo, un nuevo equipo y un nuevo proyecto» para «ilusionar» en 2027. «Es lo mejor que podía decidir Ximo Puig pensando en el interés de todos y no del suyo particular», indica Falomir, que añade que atrasarlo un año «hubiese sido un error». Así, defiende que es «necesaria una renovación, pero no sólo en personas, también en el proyecto político». «Si no ganamos las elecciones es porque no fuimos capaces de conectar con los problemas de la gente. Eso es lo que debemos cambiar», dice.

VICENT SOLER

Exconseller de Hacienda

Vicent Soler es una voz clásica dentro del partido. Su último cargo fue el de conseller de Hacienda. Esa perspectiva le hace ver la situación actual como «mucho más tranquila que la de 1995» y «con ganas de no repetir los esperpentos orgánicos de entonces». Por ello, pide una renovación liderada «por quien apueste por seguir los pasos del PSPV de Puig». Esto es «integración de las diversas sensibilidades» a nivel orgánico y «políticas profundamente socialdemócratas y valencianistas» a nivel institucional.

JOSÉ CHULVI

Síndic adjunto en las Corts

«Es el momento de prepararnos para el futuro a corto, medio y largo plazo, porque en unos meses se celebran las europeas, pero la mirada también tiene que estar puesta en 2027», indica el exlíder del PSPV en la provincia de Alicante, exalcalde de Xàbia y síndic adjunto en las Corts, José Chulvi. Un momento que califica de «ilusionante» y que «debe estar marcado por la unidad». «Puig ha reforzado mucho al PSPV en estos ochos años y la tarea ahora es trabajar en un proyecto de unidad que sea una alternativa al gobierno del PP y Vox», sentencia.

Exalcaldesa Castelló y senadora

La exalcaldesa de Castelló y senadora, Amparo Marco, ve al PSPV «con mucha ilusión y ganas de crear equipos nuevos» y espera un «proceso de unidad». «Se habla de nombres», dice, «pero lo importante es la unidad del partido y del proyecto para devolver la ilusión a los ciudadanos y que crean en las políticas progresistas que representa el PSPV». «Hemos estado cerca de la ciudadanía y hay que seguir en esta línea», indica.

DARÍO MORENO

Alcalde de Sagunt

«Solo con gestión no se ganan las elecciones», dice el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien llama a «conectar con la gente» desde «cada rincón» . Moreno recuerda que en mayo el PSPV «mejoró resultados» y que pese a perder la Generalitat, gobierna en «plazas importantes» y tiene presencia en el Gobierno de España. Por ello, defiende que cuentan con «fuerza y capacidad» para ser la alternativa. «Y para ello tenemos que poner los cimientos ahora». Espera un proceso «tranquilo, con mucho diálogo y donde todos tengamos cabida». Para ello, pide «generosidad y altura de miras».

TÀNIA BAÑOS

Alcaldesa de la Vall d’Uixó

«Es el momento de la responsabilidad, la unidad y la serenidad». Es la apelación que hace la secretaria de Acción Electoral y alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, que indica que el PSPV se encuentra ante la «oportunidad de construir un liderazgo fuerte». Llama a «tener memoria y no repetir los errores del pasado» y pide «estar unidos para salir más fuertes». Destaca que el PSPV «no tiene un problema de credibilidad, confianza ni imagen» ya que el 28M «Puig obtuvo el mejor resultado autonómico del PSPV en 16 años». «Podemos salir reforzados del proceso y construir una alternativa potente», sentencia.

ÁNGEL FRANCO

Exsenador

El exsenador Ángel Franco ve «razonablemente bien» que se convoque un congreso extraordinario, un proceso del que, sostiene, «saldrá un proyecto integrado, renovado, que tiene como objetivo destrozar a Mazón en las próximas elecciones, y en el que Alicante tendrá un papel central en la toma de decisiones». Para el dirigente, «no hay nada que cambiar», aunque matiza que, tras pasar a la oposición, «lo importante es tener buena comunicación con la ciudadanía, recoger sus necesidades y plantear la alternativa».

NEUS GARRIGUES

Presidenta PSPV provincia de Valencia y alcaldesa Pobla Llarga

Para Neus Garrigues, alcaldesa de la Pobla Llarga y presidenta del PSPV de la provincia de Valencia, el congreso extraordinario «es el momento de que la militancia hable». También de «poner en marcha un proyecto ganador, desde el municipalismo que cuente con los alcaldes que ganan elecciones desde la unidad y la generosidad», así como de lograr un proyecto «en que nuestros simpatizantes y afiliados se sientan mucho más implicados». Pide ser «creíbles y atractivos» ante «los más jóvenes», a quienes hay que «escuchar y motivar».

RUBÉN ALFARO

Alcalde de Elda

«Ilusión» es el término que utiliza el expresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, para hablar del futuro. «Es una oportunidad para abrir un periodo de reflexión sereno y profundo dentro del PSPV». Ese «proyecto ilusionante» pasa por «propiciar una renovación tanto generacional como de nuevos liderazgos», para el que ve «muchos referentes, y muy válidos» en el partido. Asimismo, pide «ofrecer nuevos mensajes que permitan atraer a los ciudadanos para materializar nuestras propuestas de progreso».

RAFA GARCÍA

Alcalde de Burjassot

Rafa García, alcalde de Burjassot y diputado provincial, observa el proceso de renovación «con ilusión y mucha esperanza». «Haremos un buen congreso, la militancia elegirá a las mejores personas para renovar el proyecto, revitalizarlo y hacerlo de nuevo útil», dice. Destaca que de cara al futuro «es inaplazable abordar un cambio de modelo que garantice la participación real de la militancia en la toma de decisiones y devuelva al partido el pulso que se ha perdido».

JOSÉ BENLLOCH

Alcalde de Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, considera el congreso extraordinario como «una oportunidad». «Es importante que haya cambio de liderazgos» y que «vengan del municipalismo». Considera que hay «un buen proyecto» que no necesita «cambiar excesivamente», pero sí apunta cuatro cosas a mejorar: la comunicación con la ciudadanía, «acabar con complejos en temas relacionados con la tradición e idiosincrasia valenciana», «más capacidad para diferenciar el proyecto propio cuando estamos en coalición» y más formación de los cargos públicos.

DIEGO MACIÀ

Exalcalde de Elx y exconseller

El exalcalde de Elx Diego Macià destaca que el congreso extraordinario permite al partido dar «un tiempo razonable para adaptar lo que tenga que adaptar y elaborar una propuesta que llegue a los ciudadanos». El histórico dirigente muestra «confianza» en el proceso abierto y pide debatir sobre «propuestas concretas para resolver problemas de la ciudadanía». Ahora bien, hace una advertencia: «La renovación, desde el punto de vista de las personas y las ideas, debe ser permanente porque es una sociedad cambiante, no sólo cuando llega un congreso».

JUAN ANTONIO SAGREDO

Alcalde de Paterna y senador

«Veo ilusión y orgullo en la militancia: ilusión por comenzar un nuevo proyecto político y orgullo por lo que han supuesto estos 8 años de progreso en la Comunitat Valenciana», explica el alcalde de Paterna y senador por Valencia, Juan Antonio Sagredo. El munícipe espera «un proceso tranquilo, de unión y generosidad, pero sobre todo de diálogo y respeto a nuestra militancia». Llama a que en esta nueva etapa el municipalismo cobre «gran protagonismo para conformar un proyecto ganador, ilusionante, cercano y que genere confianza».

TONI FRANCÉS

Alcalde de Alcoi

Para el exportavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante y alcalde de Alcoi, Toni Francés, «el gesto de generosidad de Puigabre la oportunidad de crear un proyecto colectivo desde la unidad con la vista en 2027». También el alcoyano es de la idea de que lo importante es recuperar la confianza de la ciudadanía dentro de tres años y medio. Hace hincapié en que «lo importante es aprender de la historia, de lo que no se hizo bien» en 1995 y «también hay que aprender mucho del liderazgo que ha representado Puig». ¿Cambios? «Sí, claro, va a haber nuevos liderazgos y debe haber un proyecto nuevo y renovado», responde.

JORGE ALARTE

Exsecretario general del PSPV

El predecesor de Ximo Puig como secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ve el proceso interno «con esperanza y confianza», pero pide «responsabilidad, humildad, generosidad y altura de miras» a quienes participen como candidatos. «Lo más importante es que no sea un recambio de liderazgos», dice, para pedir la «construcción de una alternativa». «La militancia será quien decida y espera propuestas e ideas», añade. Defiende que«el legado y la figura de Puig son el mejor y más valioso patrimonio» y «la mejor palanca posible para construir el futuro».

JOSÉ MANUEL PRIETO

Alcalde de Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, aplaude el «paso atrás» de Puig para dar un «revulsivo» al partido. «Tenemos que construir un proyecto de alternativa y para eso es necesario que el congreso salga bien», indica. Para ello, pide no hablar tanto de la «composición orgánica» «sino del proyecto». Lamenta que haya «demasiada antelación» en la proposición de candidaturas y no tanto de ideas. Prieto destaca que los alcaldes tendrán «mucho que decir» en el proceso y reclama que la formación «no pierda el pulso» de la sociedad.

ANA BARCELÓ

Presidenta del PSPV y portavoz en Alicante

La presidenta del PSPV y portavoz municipal en Alicante, Ana Barceló, reclama «defender el legado de Puig» y un proceso tranquilo. Asegura que el PSPV «ha madurado en estos ocho años» y destaca que haya quienes quieren «asumir responsabilidades», pero insiste en la calma para transmitir «confianza en el proyecto». También, añade, debe haber un «rearme ideológico» para «ofrecer soluciones y ofrecernos como una alternativa» pese a estar en la oposición.