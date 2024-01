Sanidad estudia abrir la vacunación sin cita previa y en cualquier centro de salud cada año al inicio de la temporada de gripe. Así lo ha asegurado el conseller Marciano Gómez durante su visita al Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, en València.

El responsable de Sanidad explica que la temporada de gripe estaba planificada con antelación y que es normal que los servicios sanitarios se tensionen, pero que se vieron sorprendidos por la rápida expansión de los contagios, que se multiplicaron por tres en a penas una semana. Según Gómez, la conselleria ha extraído varios aprendizajes de esto, y uno de ellos es la posibilidad de abrir la vacunación sin cita previa para todos los ciudadanos mucho antes cada año.

Tras solo tres días de aplicación, 70.000 valencianos se han vacunado de la gripe o el covid sin cita previa, según datos de Conselleria. Para Gómez la prioridad es avanzar en la vacunación para prevenir los contagios, y después "intentar que presión se quede en las puertas de urgencias y los hospitales y no llegue a las UCI".

Por el momento el conseller ha explicado que se han tomado medidas como la "reprogramación de la actividad quirúrgica" y una coordinación "exquisita" con las residencias de la tercera edad donde hay una mayor prevalencia de este tipo de virus respiratorios.

Los expertos de Conselleria esperan que el pico de la curva de virus esté entre la tercera y cuarta semana, con lo que es previsible que la situación empeore en los próximos días, según reconoció el propio conseller. El Hospital de la Plana de Castellón es el más afectado por el momento, ya que ha tenido que duplicar las camas en todas sus habitaciones.

El Ministerio bloquea la contratación de médicos

Sindicatos como UGT o el SATSE llevan días denunciando la falta de médicos de atención primaria en los departamentos de salud. El conseller asegura que está de acuerdo con la reivindicación, pero matiza que "nosotros ya tenemos una serie de plazas presupuestadas que no podemos contratar. No sé cuántas veces tengo que reiterarlo: ruego al Ministerio que convoque un consejo exclusivo para poder contratarlo".

Otros profesionales que urge contratar son los psicólogos para nutrir el plan de salud mental 2024-2027 presentado este lunes, y que tendrá una inversión de 724 millones de euros. "Nos faltan psicólogos clínicos y queremos contratar todos los que se pueda, también psiquiatras. Hay voluntad y presupuesto, el problema es que no hay tantos psicólogos que se estén formando", ha explicado Gómez.

El responsable de Sanidad ha asegurado que no contempla la colaboración con la sanidad privada y que de momento el nivel de tensión asistencial es asumible para el estado. Por otro lado, ha agradecido a los ciudadanos vacunados y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad cívica" de los que no lo están. "Cuando uno se vacuna no solamente se previene él, sino también a los de su entorno".

Gómez ha rechazado la imposición de mascarillas en otros lugares que no sean centros de salud, pero sí ha reiterado su recomendación en farmacias, ortopedias y centros escolares (estos últimos, en caso de tener algún síntoma).

Nuevo decreto para el CICU

Durante su visita al Servicio de Emergencias Sanitarias el conseller ha recordado que la descentralización de los CICU es una medida que estaba en el programa electoral del Partido Popular y que van a cumplir con un decreto que se prevé que se apruebe en febrero o marzo. Además, ha adelantado que están trabajando en una nueva regulación para estos centros de emergencia que le permita mejorar su funcionamiento respecto al que tienen ahora.

Gómez ha explicado que el servicio de emergencias es uno de los centros más punteros de España, y ha visitado varias estancias con tecnología innovadora para prevenir emergencias. "Hay una sala que simula una casa y donde se practican todas las circunstancias en las que nos podamos encontrar a cualquier ciudadano en su domicilio", ha asegurado el conseller.

El responsable de Sanidad también ha podido ver varias ambulancias con conexión directa con los hospitales de referencia. "Tiene tecnología online para que, por ejemplo, en el caso de un infarto los datos de los electros que se le realizan al paciente se mandan al hospital y cuando el paciente llega ya los ha visto el cardiólogo".