Ganas de medirse en el PSPV mientras Ferraz observa

A votar. Sin atajos. El proceso ya está abierto, tras la ejecutiva más esperada de los últimos años. Pese a los retrasos, casi nada sustancial ha cambiado en el universo socialista valenciano en las dos últimas semanas. La situación del PSPV no habrá molestado en la convención del PSOE del fin de semana en Galicia, pero la batalla interna está donde estaba, con tres aspirantes con ganas de medirse. Así estaba y así sigue.

Ferraz no ha movido ficha tampoco en A Coruña en la partida valenciana. Ha dejado gestos claros, con el agasajo oficial a la ministra Diana Morant, siempre situada en butacas de privilegio, junto a los mandos del partido, pero no ha bujscado a los candidatables ‘alternativos’. Eso sí, ha empezado a dejar un mensaje a quien ha querido oír: «No habrá sorpresas en la federación valenciana». Quizá es confianza absoluta en la exalcaldesa de Gandia. Quizá la ‘negociación’ empieza ahora. Si es así, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa han llegado ya muy lejos como para bajar la cabeza.

El partido

Hasta aquí, lo que hay son muchas ganas de medirse. El partido (ese concepto difuso que más bien es la dirigencia, los mandos de distinta familia y cargo) empieza a asumir que posiblemente es mejor ir a las urnas que buscar apaños de última hora y repartos de puestos que mantengan la discrepancia latente.

Así, Morant trabaja ya en el anuncio de su candidatura. Podría ser en Gandia, su bastión, y pronto.

Lo mismo Soler, aunque vuelve a frenar planes y evita urgencias. Mientras tanto, se aferra internamente a su propuesta de bicefalia: la secretaría general para él y garantizaría la candidatura a la presidencia de la Generalitat a la ministra si quiere dar ese paso al frente llegado el momento.

Más presión

El secretario provincial en Alicante es el que concentra más presión (externa e interna). Es el que lleva más tiempo expresando públicamente su «disponibilidad». Esta debe ser además su última oportunidad de liderar el socialismo valenciano. Y de los tres posibles actores de la partida es el de más pedigrí ‘sanchista’ y mantiene una buena y larga relación personal con Santos Cerdán, el hombre del presidente en Ferraz. ¿Jugar ahora frente a todo ese pasado? Aseguran los suyos que tiene argumentos para ello, pero uno no puede evitar los puntos suspensivos sobre su decisión definitiva…

Bielsa

Fernández Bielsa transmite la confianza del que no va a perder. Aunque finalmente no sea secretario general. Soler y él, líderes provinciales los dos, no dejan de enviarse mensajes de afecto, admiten muchos puntos en común, pero no han alcanzado acuerdo hasta ahora. Ni parece que vaya a llegar, porque la cuestión que los separa es esencial: quién agrupa más apoyos y quién por tanto es el que debería ser secretario general de los dos. Uno (Soler) dice que tiene a casi todo Alicante y un pellizco en Valencia más grande del que todos creen. Otro (Bielsa) afirma que tiene a casi toda Valencia y una parte de Alicante más grande de la que todos piensan. El ‘abalismo’ anda ahí, en medio de uno y otro, repartido entre ambos. Los dos han decidido medirse en primarias y luego ver el trasvase de apoyos en segunda ronda. Así será si alguno no claudica antes.

No parece en este momento que vaya a ser así. El alcalde de Mislata juega a la alternativa al ‘statu quo’. Ximo Puig, en retirada, y Morant son parte de él para los otros actores, pero ¿el ‘sanchismo’ es hoy también parte de este ‘statu quo’? En todo caso, Bielsa, si no es ahora, confía en que este proceso le puede servir para labrar de cara al siguiente, posiblemente ya en el ‘postsanchismo’.

La partida ha empezado. Saber el resultado final ahora es arriesgado a la vista del pasado en el PSPV. Faltan muchas fichas por mover aún.