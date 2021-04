El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que es necesario que "cuanto antes" se aclare la situación de la suspensión de la distribución de las vacunas de Janssen, y ha recordado que esta farmacéutica se comprometió a proporcionar dos millones de dosis hasta septiembre a la Comunitat. Puig, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en Madrid, donde participa en la jornada Wake up!, ha dicho que en el consejo interterritorial que se celebra esta tarde la Generalitat Valenciana va a "pedir la mayor explicación posible respecto a la situación de las vacunas".

Según el president, la decisión de Janssen de no distribuir vacunas a Europa afectará al calendario de vacunación, aunque no esta semana porque la partida que en principio iba a llegar a la Comunitat Valenciana era pequeña, de unas 30.000 dosis. "En estos momentos no afecta de una manera grande, pero es evidente que se ha de solucionar lo más pronto posible porque hasta el mes de septiembre Janssen se ha comprometido a que llegarían 2 millones dosis a la Comunitat Valenciana -ha agregado-. Necesitamos que cuanto antes sea posible se pueda solucionar descartar esta situación, que nos preocupa mucho".

"Ya sabemos que es una decisión tomada fuera de nuestras fronteras, que nos viene sobrevenida a todos y siempre necesitamos tener la máxima seguridad para ir adaptando los planes de vacunación -ha subrayado-. Es verdad que no hay un día de tranquilidad, porque cuando parece que todo va avanzando, y estábamos avanzando muy concienzudamente en toda la vacunación, cualquier incidencia de estas características nos produce un trastorno grande, sobre todo una sensación de inseguridad a la población, y eso no lo podemos permitir". Según Puig, hay que vacunarse y hacerlo con seguridad. "Desde luego, lo que no podemos es dejar en ningún caso de incentivar esa vacunación", ha añadido.

Segunda dosis de AstraZeneca

Preguntado por si se va a administrar la segundas dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años, Puig ha contestado que aunque en principio los expertos que asesoran a la Generalitat "son favorables a la segunda dosis", es una cuestión que debe analizarse en el Consejo Interterritorial y debe ser "una decisión armonizada en el conjunto de España".

Las vacunas de AstraZeneca y Janssen, según Puig, "son seguras, pero hay una incidencia que se debe analizar porque lo más importante es la salud de las personas. Si tienen algún problema hay que buscar la solución", ha concluido.