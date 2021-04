Julio o agosto. Plena campaña estival y comienzan las vacaciones de verano. El Gobierno invita a reservar ya las vacaciones de verano en territorio nacional pese a la pandemia de coronavirus. Hay seguridad y el sector turístico necesita toda la demanda interna para salir a flote. Los indicadores epidemiológicos de la cuarta ola parecen confirmar que el país está resistiendo sin grandes incrementos de contagios y con una presión hospitalaria dentro de los niveles aceptables. La vacuna contra el coronavirus ha hecho su trabajo. El número de contagios y la letalidad del virus entre los grupos de riesgos se ha reducido drásticamente respecto a las oleadas anteriores. Pero hay que seguir vacunando.

La campaña de vacunación avanza pese a los problemas de abastecimiento de algunas vacunas. Ahora mismo se está acabando de administrar la segunda dosis de la vacuna a los mayores de 80 y el grupo de entre 70 y 79 años prácticamente tiene totalmente administrada la primera y avanzan hacia la segunda. Lo mismo sucede con aquellos mayores de 60 y menores de 69. Están recibiendo su primera dosis de AstraZeneca y está previsto que comience la administración de la segunda dosis en un plazo aproximado de entre 2 y 3 meses. Junto cuando comienza el verano.

Y es que es verano justamente cuando está previsto que lleguen las grandes remesas de vacunas y comience de verdad la vacuna masiva de la población. Si Janssen mantiene sus compromisos enviará la mayoría de los 2 millones de vacunas reservadas para la Comunitat Valenciana entre los meses de junio, julio y agosto. Esta vacuna permitirá inmunizar con una sola dosis a casi el 40% de la población. El ministerio quiere 33 millones de españoles estén vacunados antes de que acabe agosto y planea pisar el acelerador de la vacunación durante el verano. Así que es muy probable que muchos valencianos comiencen a recibir en sus móviles citas para vacunarse justo en medio de sus vacaciones. Entonces...cómo compatibilizar las vacaciones con la vacuna.

El plan de la Generalitat Valenciana para las citas en verano

La conselleria de Sanitat se ha adelantado a esta circunstancia y parece que ya tiene preparado un protocolo para mantener el ritmo de las vacunaciones sin que los pacientes renuncien a sus vacaciones ni que tengan que rehacer todos sus planes estivales en el último minuto. Desde Sanidad explican que si cualquier paciente recibe el mensaje de texto con la cita y está de vacaciones o bien no va a poder asistir a la hora convenida por cualquier motivo de causa mayor, puede avisar a su centro de salud para que lo borren de esa lista y que otro paciente pueda ser citado en su lugar.

Y qué pasa entonces con quien no se vacuna por estar fuera. Nada. La conselleria insiste en que todo el mundo volverá a ser citado para vacunarse. Cuando el paciente notifica que no asistirá a la cita, se pasa al siguiente de la lista. Cuando todos las personas de su grupo hayan recibido la vacuna, Sanidad retomará la cita de aquellos que no pudieron recibirla en la primera vuelta.

De hecho, esta circunstancia ya está ocurriendo con las personas entre 60 y 65 años y de 70 a 74 años. Así, Sanidad volverá a citar a quienes por cualquier motivo no pudieron acudir a su cita, una segunda convocatoria que servirá tanto para aquellas personas que no fueron por decisión personal o por incompatibilidad del momento.