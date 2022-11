Els quartets de cambra són una de les formacions més exquisides de quantes existeixen dins de la música clàssica. Hi ha qui diu que en aquests conjunts s’aconsegueix la vertadera excel·lència interpretativa. Certament, en ser agrupacions de tan sols quatre membres, aquests han de sincronitzar-se a la perfecció per a oferir una actuació de deu. El nivell d’exigència és absolut i no tots aconsegueixen l’èxit desitjat.

Quan es parla de l’Emerson String Quartet se sol fer en termes sublims. La crítica especialitzada s’ha rendit una vegada i una altra davant el seu mestratge i elegància sobre l’escenari, i al llarg de la seua trajectòria, que ja ha arribat a les quatre dècades de carrera, han sigut reconeguts amb alguns dels premis més rellevants de l’escena internacional, com ho demostren els seus nou premis Grammy, que han rebut per algunes de les seues gravacions. Gira per Europa Des de Nova York, el quartet format per Eugene Drucker, Philip Setzer, Lawrence Dutton i Paul Watkins, s’ha embarcat aquest últim trimestre de l’any en una xicoteta gira per Europa.ui mateix actuen a Hamburg, en la històrica sala Laeiszhalle de la ciutat alemanya, i ahir van fer el mateix a Luxemburg. Aquest 18 de novembre, a partir de les 19.30 hores, el conjunt oferirà en Castelló el seu únic concert a Espanya aquesta tardor –en acabar tornaran als Estats Units–, convertint-se així en una d’aqueste cites ineludibles per a qualsevol bon amant de la música clàssica. La sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló serà l’escenari d’aquesta actuació exclusiva que s’emmarca dins de la programació que ofereix l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i amb la col·laboració de la Societat Filharmònica de Castelló. Per a l’ocasió, l’Emerson String Quartet ha preparat un programa amb dues úniques peces de dos compositors que van ser, cadascun en la seua època, pioners. En la primera part del concert, el quartet interpretarà el Quartet de corda núm. 15 en mi bemoll menor, op. 144, de Xostakóvitx, i en la segona el Quartet de corda núm. 15 en sol major, D. 887, de Franz Schubert.