L’art sobreviu al pas del temps gràcies a la seua capacitat de transformació social i intel·lectual. No obstant això, tota obra d’art, per si sola, no resistiria a les inclemències pròpies del cicle de la vida sense un mínim de conservació i protecció.

Un exemple d’aquest exercici de manteniment i posada a punt és el que practica el Servei de Restauració de la Diputació Provincial de Castelló, que ara acaba de presentar la recuperació de dues escultures pertanyents a la col·lecció del Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni de Vilafamés (MACVAC). Ahir mateix, amb la presència de la diputada de Cultura, Ruth Sanz, i la directora del centre d’art i el seu gestor actual, Rosalia Torrent i Joan Feliu, entre altres representants, es donaven a conéixer els detalls del procés que s’ha practicat perquè les escultures Maqueta, d’Ángel Duarte, que data de l’any 1967, i Columna II, de Frenchilla, de l’any 1983, recobren l’esplendor d’antany. Accions realitzades Totes dues obres han sigut tractades per María Teresa Pastor Valls, del Servei de Restauració de la Diputació, dins del programa de conservació, restauració i difusió del patrimoni del segle XX que duu a terme aquest àrea de l’administració provincial. Les accions dutes a terme en Maqueta han consistit en la neteja general de depòsits de pols i de diverses taques de brutícia, a més d’intentar retornar el color original a l’obra, que s’havia tornat groguenca pel pas dels anys, una mala restauració anterior i una exposició parcial a la llum solar. En aquestes tasques també han col·laborat l’Institut Tècnic Ceràmic de l’UJI i l’Institut Valencià de Conservació i Investigació. Respecte a Columna II, de Lorenzo Frenchilla, s’ha efectuat una neteja general en tres fases, però en aquesta ocasió perquè la peça havia sigut repintada d’un color blavós, malgrat que originalment lluïa un morat intens. En conseqüència, s’ha eliminat aquesta capa blava emprant diversos materials de neteja específics per a aquesta mena de tasques. En aquests treballs també ha participat l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. Aportació En aquest sentit, la diputada de Cultura, Ruth Sanz, remarcà la «necessitat de potenciar les sinergies entre administracions que ens podem complementar a l’hora de conservar i restaurar el nostre ric patrimoni i les col·leccions que estan assentades en el territori, com la col·lecció del MACVAC, on la Diputació de Castelló mantindrà en 2023 una aportació de 90.000 euros».