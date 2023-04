Les portes del Mucbe de Benicarló s'han obert per acollir una de les exposicions més esperades d’aquest 2023: Regreso al Edén, de Paco Roca. Un viatge a la València de postguerra, una mostra que pren com a punt de partida el còmic del mateix nom de l’historietista valencià per a relatar la història de València durant el franquisme.

L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, el regidor de Cultura, José Antonio Sánchez, el comissari de l’exposició, José María Azkárraga, i la tècnica Cultura de la Universitat de València Marta Ruiz han presentat aquesta magnífica mostra creada amb la intenció de recuperar la memòria d’un espai i d’un temps a través d’objectes, fotografies, documents, filmacions i, sobretot, els dibuixos de Paco Roca que ens traslladen a una ciutat que aborda els difícils anys del primer franquisme, marcats per la repressió, la fam, la carestia i la moral imposada per l’església. Tots quatre han coincidit a assenyalar la gran capacitat de Paco Roca com a contador d’històries i el protagonisme que en aquesta exposició assoleixen les persones anònimes per donar força a un relat moltes vegades corprenedor. Una foto com a inici de tot Plena de referents autobiogràfics, Regreso al Edén suposa una recerca en la història familiar de Paco Roca a partir d’una foto feta el 1946 a l’antiga platja de Nazaret, des de la qual l’artista fa un relat de l’Espanya de postguerra a través d’aquelles famílies humils amb seriosos problemes per a subsistir. En aquesta història, la protagonista és la seua mare, Antonia, amb els ulls de la qual dissecciona una societat que sobreviu sota el nou règim imposat després de la guerra. L’exposició s’ha estructurat en nou seccions: ‘La fotografia i el seu poder d'evocació’, ‘La família d'Antonia’, ‘Un nou règim s'imposa’, ‘Som rojos?’, ‘Fam i carestia’, ‘Una Església aliada del Règim’, ‘La dona en el primer franquisme’, ‘La ciutat’ i ‘L’evasió necessària’. Totes elles contribueixen a mostrar com es vivia la dictadura franquista a peu de carrer en un barri de València, amb la fam i l’estraperlo al rerefons, el maltractament a les dones acceptat, la por de parlar, la prepotència d’una Església aliada del règim o les malalties agreujades per una nutrició deficient. La mostra es podrà visitar fins al 24 de juliol a la planta baixa del Mucbe.