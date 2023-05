Otras dimensiones és el títol de l’exposició que s'ha inaugurat en l’edifici Moruno del Grau. La present mostra, organitzada pel Museu d’Art contemporani Vicente AguileraCerni de Vilafamés en col·laboració amb PortCastelló, ofereix una àmplia col·lecció d’escultures d’artistes com Pepe Beas, Inma Coll, Maribel Domènech, Fanny Galera, Sebastià Miralles, Manuel Martí Moreno, Pilar Sala i Joan Valle.

Durant els pròxims quatre mesos, l’edifici que l’Autoritat Portuària de Castelló ha remodelat recentment per a reconvertir-lo en un espai expositiu, acollirà aquesta proposta que «posa en valor que el port de Castelló és el port de tota la província i la necessitat d’estrényer vincles per a generar també cultura circular», en paraules del president de l’Autoritat Portuària, Enrique Vidal, qui assenyala que «l’exposició que inaugurem suposa portar un trosset del MACVAC, i també de Vilafamés, fins al Grau i fins a aquest emblemàtic i renovat espai».

Durant la presentació de l’exposició, Vidal ha agraït al Museu de Vilafamés la seua predisposició des d’un principi per a anar de bracet amb l’Autoritat Portuària. «Fem ara un primer pas en una col·laboració que estic convençut resultarà molt fructífera per a totes dues parts», va assenyalar, al mateix temps que va agrair també la col·laboració de Simetria.

Un museu pioner

Per part seua, el comissari de l’exposició, José Luis González de la Cuesta, destaca que «col·laboracions com la que brinda el port de Castelló són fonamentals per a donar a conéixer la labor que desenvolupa el museu» i va animar a la ciutadania a acostar-se a gaudir de la mostra.

El MACVAC es va inaugurar en 1972, sent el primer que dins del territori valencià va obrir les portes a l’art més actual. A causa de les seues especials particularitats, és considerat com un referent en l’àmbit de l’art contemporani.