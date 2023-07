No és la primera vegada, ni l’última, que la música siga protagonista en un museu. De llarg a llarg del mapa s’han dut a terme nombrosos concerts entre les parets d’alguns dels centres d’art més importants del món, sent ja habitual que entre la programació anual es reserve un xicotet espai dins del calendari per a alguna actuació en directe. I és que la música també és un art.

Feia ja molt temps que el Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni (MACVAC) no acollia un cicle de música, des d’aquelles meravelloses vetlades de la Tardor Cultural, certamen exquisit que va portar al municipi castellonenc al més alt dels circuits europeus de música antiga i barroca, gràcies al treball de la seua valedora, María Martínez Belaire. Un renàixer Molt de temps ha passat des de l’última edició de la Tardor Cultural, però ara, i gràcies a la iniciativa del festival ARC Clàssica, el MACVAC tornarà a convertir-se en un espai musical perquè, asseguren els seus organitzadors, «estem convençuts que la música té el poder de fer sentir coses, de transformació, de portar-nos a altres mons». Després de dues edicions realitzades a la localitat de Sant Joan de Moró, ARC Clàssica amplia enguany les seues propostes oferint aquest cicle especial a Vilafamés en el qual es desenvoluparan tres actuacions del 15 al 21 de juliol. Seran «tres concerts a l’aire lliure amb propostes artístiques variades que es podran escoltar exclusivament en aquest cicle, ja que estan pensades i fetes a mida per a fusionar-se amb l’entorn del MACVAC», explica Antonio Font Escoí, director del certamen. Les propostes Per a començar, el dia 15 actuaran els joves talents valencians Elena Font i Salvador Mestre, els qui presentaran una innovadora proposta, KaleiDUOscope, piano a quatre mans, que es basa en el principi del caleidoscopi amb un programa que inclou peces de Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, Fanny Mendelssohn, Liszt, Debussy, Rakhmàninov, Fauré i Barber. Per la seua banda, els solistes brasilers Pablo Marquine i Diogo Monzo oferiran el 16 de juliol un concert de piano titulat Faces of Brazilian piano, amb obres de Claudio Santoro i Luiz Eça, «un concert que et farà viatjar a les càlides i dolçes terres del Brasil». Para finalizar, arribarà a Vilafamés la reconeguda violoncel·lista russa Sveta Trushka amb el programa Ressonàncies en la nit, on interpretarà peces de Johann Sebastian Bach, E. Casals, M. Fine, C. Cases i Albéniz, entre altres. Tots el concerts seran a les 20.00 hores amb entrada gratuïta.