La banda liderada por Carlos Tarque, M Clan, actuará el 30 de septiembre en el Festival Míticos de Castellón. Con más de 30 años de actividad, esta formación sigue siendo una de las más aclamadas por el público. Ahora llegan al recinto de Ferias y Mercados, donde el público podrá disfrutar de los grandes éxitos que acumulan. En una actuación donde se verá a la banda al completo, los castellonenses esperan recordar las canciones que marcaron la juventud de muchos de ellos. Éxitos tan escuchados como Carolina, Miedo o Las calles están ardiendo resonarán en la capital de la Plana.

Lo primero que tengo que preguntar es, ¿Cuándo empezasteis con M Clan hace 30 años, pensabais que llegariais hasta aquí?

Pues la verdad que no, no me lo imaginaba para nada. Nosotros comenzamos muy jóvenes y supongo que también cuando tienes esas edades no piensas en el futuro, en lo que vendrá. Lo único que quieres vivir el presente al máximo y nunca te planteas donde puedes terminar.

M Clan sigue siendo una de las bandas de rock españolas más exitosas, ¿como se mantiene uno en el tiempo?

Porque somos buenos (ríe), nuestra música es buena, nuestros directos son buenos y eso es lo que engancha a la gente. Eso es lo que hace que quieran seguir escuchando nuestros temas y vernos sobre el escenario tras todo este tiempo que llevamos en activo.

La gente sigue vibrando con las canciones de M Clan, eso mola ¿no? Marcasteis una generación.

Bueno una generación...yo tampoco diría tanto...Una cosa curiosa de la que me he dado cuenta es que cada vez vemos a más en los conciertos a gente joven, gente que no se ha criado con nuestras canciones como otro tipo de público. Algunos, o la mayoría vienen porque sus padres nos escuchan desde jóvenes y les han enseñado nuestras canciones. Otros, asisten solo porque les gusta la buena música y nos han descubierto hace poco.

¿Que sigue quedando de esa banda que enamoró al público con canciones como 'Carolina' o 'Miedo'?

Nuestra esencia. M Clan aunque ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años, sigue manteniendo la misma en esencia. Somos los mismos que nos subíamos a los escenarios hace ya 30 años.

Actualmente, triunfan otros estilos musicales más enfocados al trap o el reguetón, ¿crees que el rock va a morir?

El rock no morirá jamás, eso lo tengo seguro. Puede que sufra una evolución y con el paso del tiempo se convierta en un clásico como lo son ahora géneros como la ópera o el jazz, que la gente sigue escuchando. Yo creo que a día de hoy se sigue haciendo rock, la gente lo sigue escuchando y esto demuestra que aún le queda mucho recorrido a este tipo de música.

Esto ya es curiosidad, pero ¿que música escucha Carlos Tarque?

La verdad que yo lo que sigo escuchando es música de los años 70 o por ahí. Los nuevos estilos como el reguetón o el trap que hay ahora no me despiertan nada. Para mí, la música hay que disfrutarla y te tiene que emocionar, despertar algo por dentro. Puede sonar chocante, pero una de las artistas que ahora está más de moda como Rosalía a mí no me despierta nada, aunque el trabajo que hace es muy bueno, pero yo personalmente no lo escucho.

Las nuevas tecnologías también han marcado una nueva era ¿os habéis tenido que adaptar a las nuevas formas de hacer música?

Bueno, la verdad que las nuevas tecnologías han sido una verdadera revolución. Si que es verdad que la forma de grabar en el estudio ha sufrido una gran evolución, pero nuestra forma de hacer música es la misma. MClan sigue tocando con sus instrumentos, y en el estudio también grabamos con ellos, lo que mantiene aún más la esencia que te he comentado.

Vuestro último trabajo fue un disco que nació en la pandemia, un espectáculo en el que Ricardo Ruipérez y tu llenabáis el escenario. ¿Como será la actuación de M Clan en el Míticos Festival?

Bueno, esa situación fue un poco especial. No podíamos hacer grandes conciertos debido a las restricciones que habían tras la pandemia. Esos espectáculos se desarrollaban en un ambiente más relajado en los que el público era muy reducido, era más íntimo. Lo que vamos a hacer en septiembre no tiene nada que ver, ya que va a ver el público en el Míticos Festival es la banda al completo, una actuación como las de siempre.

¿Y que esperáis del público de Castellón?

La verdad que en Castellón es un lugar donde siempre nos han tratado muy bien. Te puedo decir que tenemos muchas ganar de ir ya que por la zona tenemos muchos amigos a los que tenemos muchas ganas de ver. Siempre estoy contento de volver a una ciudad que nos recibe con cariño