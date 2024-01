Miles Kane está cerca de convertirse en leyenda del rock independiente británico, y por esa razón no podía faltar en el cartel del Festival Internacional de Benicàssim de este 2024, como tampoco podía hacerlo la cantante Jess Glynne o el mítico conjunto The Vaccines. Las suyas son las primeras confirmaciones del FIB tras el parón navideño, un anuncio que vuelve a poner la miel en la boca de sus fans, a la espera de seguir conociendo los nombres de los grupos y solistas que están aún por llegar a la gran cita musical.

Tras más de una década de carrera en solitario —ya han pasado doce años desde que su impactante debut The Colour of the Trap viera la luz— y su pertenencia a bandas que han dejado huella como The Little Flames, The Rascals y la mítica agrupación The Last Shadow Puppets, su gran proyecto junto con el líder de Arctic Monkeys, Alex Turner, Kane regresa con un aclamado nuevo disco, One Man Band, que interpretará en Benicàssim para el deleite de los fibers. Músico carismático donde los haya, es en directo sobre un escenario donde más se puede disfrutar del rock de inspiración vintage del crooner británico.

Por su parte, Jess Glynne es la primera solista británica en tener siete sencillos número uno en la lista de sencillos del Reino Unido. Saltó a la fama como artista destacada en sencillos como Rather Be, de Clean Bandit; My Love, de Route 94 y más recientemente en These Days, de Rudimental con Macklemore. También fue considerada una de las «personas menores de 30 años más influyentes» por la revista Forbes en 2019.

En cuanto a The Vaccines, con la actitud desenfrenada del punk, el espíritu del rock clásico y la frescura de lo indie, se han convertido en una poderosa dosis de adrenalina para los oídos. La esencia rebelde que introducen en cada beat hace emanar un ambiente plagado de libertad y autenticidad que se ve reflejada sobre los escenarios. Las guitarras estridentes que dan vida a sus canciones son el ingrediente perfecto para desatar la mejor de las fiestas posibles.