Una novel·la negra 'vila-realenca', nominada als premis València Negra 2024

A Espanya hi ha uns quants festivals dedicats a la novel·la negra. Són cites que, amb el pas dels anys, han anat guanyant major repercussió mediàtica i adeptes gràcies a la qualitat de les seues propostes. A la província de Castelló, sense anar més lluny, se celebren dos certàmens que ja han transcendit més enllà d'estes fronteres, sent Castelló Negre, amb totes les seues seus, i Morella Negra com la Trufa, dos convocatòries de reconegut prestigi.

Barcelona Negra, la Semana Negra de Gijón o Getafe Negro són, al costat de València Negra (VLC Negra), les convocatòries més representatives a nivell nacional. La majoria, organitzen dins de les seues activitats un guardó per a reconéixer a la millor novel·la negra de l'últim any segons la decisió de jurats experts o per votació popular. Estar nominat a estos premis ja és un verdader triomf i guanyar-los pot encimbellar a l'autor o autora pel cap alt alt.

Millor novel·la negra en valencià

VLC Negra acaba de donar a conéixer els títols de les obres que enguany opten, mitjançant vot públic, a emportar-se el premi a Mejor Novela VLC Negra, Millor Novel·la VLC Negra i Best Novel VLC Negra. En la categoria que busca coronar el millor llibre del gènere escrit en valencià apareix La por de la bèstia (Amsterdam), de la vila-realense Anna Moner.

La obra de la escritora presenta al lector una persecució psicològica i delirant endinsan-se en la ment d’un depredador. L'obra, que recorda a El perfum, de Patrick Süskind, s'ambienta a principis del segle XX on, el Minotaure, un assassí en sèrie obsessionat de forma malaltissa pels sabors de les llàgrimes i les reaccions fisiològiques de les seues víctimes tot just abans de morir, ronda els carrers de la ciutat on viu Emily, una noia òrfena tenallada per la por que només es relaciona amb un llibreter i un jove aprenent d’apotecari que li subministren llibres, provisions i narcòtics. Confinada voluntàriament a casa des de la mort de la mare, Emily cova la ferma convicció que la Mort espera pacient al llindar l’oportunitat d’entrar-hi. Té la certesa que, en qualsevol moment, la boca de l’infern pot obrir-se i engolir-la.

Els nominats a la millor novel·la negra en valencià. / VLC NEGRA

Així, a través d’uns personatges magnètics i d’un univers inquietant i hipnòtic, Anna Moner revela els mecanismes interns que mouen l’autoproclamat Minotaure a cometre un seguit de crims esgarrifosos inspirats en la recreació de retrats femenins renaixentistes.

Els 'rivals'

La novel·la d'Anna Moner «competix» amb Això no és un western (crims.cat), de Xavier Aliaga; Allò que només els passa als altres (crims.cat), d'Andreu Martín; Àngels de la mort (crims.cat), de Silvestre Vilaplana i Estiu (Drassana), de Josep V. Miralles.

Fins al 8 de maig es pot votar ací perquè la novel·la de l'autora de Vila-real s'emporte el reconeixement de VLC Negra. El resultat de la votació es revelarà el 9 de maig durant la inauguració de la 12a edició del festival de novel·la negra de València.