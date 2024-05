Jonás Trueba, premiado en Cannes: "Hemos ido haciéndonos entender película a película"

"Sorprendidísimos" y "felices" han recibido los integrantes del equipo de 'Volveréis', del español Jonás Trueba, la noticia del premio Label Europa Cinemas, el principal de la Quincena de Cineastas de Cannes. Es un reconocimiento que, según el cineasta, demuestra el valor del cine a pequeña escala.

"Hemos ido haciéndonos entender película a película", asegura Trueba (Madrid, 1981) en conversación telefónica con EFE desde España, donde ha sabido este jueves del premio tras haber pasado varios días en la Costa Azul francesa para el estreno de su película, que tuvo lugar el pasado lunes.

"Es un premio a una manera de hacer. Es demostrar también que se pueden hacer las películas como las hacemos nosotros, con una escala medida, intentando mantener siempre los valores del cine independiente", completó el realizador, que con esta participación hacía su debut en Cannes.

Tanto él como el resto del equipo -muchos de ellos colaboradores habituales de sus películas, como los actores Itsaso Arana y Vito Sanz, que también son coguionistas del proyecto junto al propio Trueba- se encuentran celebrando un galardón que implica el apoyo para el filme de la Red de Cines Europeos, mediante promoción adicional e incentivos para ampliar la exhibición del filme en salas.

Un galardón muy útil

Trueba destaca sobre todo el componente útil de este premio, que no es lo habitual de los galardones, ya que va a "multiplicar" aún más las opciones de que 'Volveréis' se proyecte en distintos países.

"Es muy práctico -opina-, me encanta que es un premio que tiene un sentido como muy concreto y muy importante, porque al final hablas de fomentar la difusión de la película".

En ese sentido, el realizador asegura que se sentía ya de por sí "superprivilegiado" con la selección de la película para la Quincena de Cineastas -una sección paralela del Festival de Cannes que destaca sobre todo las miradas de autor-, por ser una ventana que, de hecho, ya ha permitido levantar mucho interés de las distribuidoras internacionales, según pudo comprobar en su paso por la Croisette.

"Le abre posibilidades a la película, que al final es de lo que se trata, que las películas se vean y sobre todo que lleguen a los cines, a espacios a públicos, a países donde normalmente nos resulta muy difícil llegar. Sobre todo con películas pequeñas, con películas independientes como las nuestras", resalta Trueba.

En concreto, ya antes del premio, la película se había asignado como potenciales destinos sitios como Italia, Polonia o los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

El cineasta madrileño, hijo del también realizador Fernando Trueba, celebra igualmente que este premio es testimonio de un aprecio por su particular forma de entender el cine, que en Francia también tiene muchos admiradores.

"Siento que ahora ya, de alguna manera, hemos llegado a un lugar de reconocimiento que probablemente nunca habríamos pensado", reflexiona.

En la Quincena de Cineastas, el certamen no entrega premios propios, por lo que no se trata de una competición per se, pero sí entregan reconocimientos varios de sus socios y patrocinadores, como en este caso la Red de Cines Europeos.

La película galardonada cuenta la historia de una directora de cine, Ale (Arana) y de un actor, Alex (Sanz), que deciden romper de mutuo acuerdo tras más de una década juntos.

Pero como entre ellos todo está bien, aseguran, deciden marcar la ocasión con una gran fiesta, como una boda pero al revés, que deja completamente desconcertados a sus amigos y familiares.

Jonás Trueba (Madrid, 1981) hizo su debut como director de largometrajes con 'Todas las canciones hablan de mí' (2010), por la que fue nominado al Goya a mejor dirección novel.

En 2013 llegaría 'Los ilusos' y a continuación 'Los exiliados románticos' (Premio especial del jurado de Málaga, 2015), 'La reconquista' (2016), 'La virgen de agosto' (nominada al César a mejor filme extranjero en 2019), 'Quién lo impide' (Goya al mejor documental, 2022) o 'Tenéis que venir a verla' (2022).

Con 'Volveréis', Trueba se lleva se lleva el mismo premio que recibió el año pasado la también española Elena Martín Gimeno por su película 'Creatura'.