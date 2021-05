Juan Carlos Garrido no ocultó sus cartas de cara al partido ante el Zaragoza: «Voy a jugar con la base del equipo, en la que confío plenamente y que la forman jugadores que tienen muchas ganas, ilusión, categoría y calidad». A priori, tan solo tendrá el técnico del Castellón que suplir la baja por lesión de Jorge Fernández y, aunque no quiso desvelar el nombre del sustituto, dejó entrever que no iba a ser todavía el turno para Jonatan Soriano. «En la plantilla hay jugadores más que capacitados para reemplazarle», se limitó a comentar.

De lo que no tuvo reparos en hablar Garrido fue de las decisiones arbitrales que han perjudicado a su equipo en las últimas jornadas y de los resultados tan llamativos que se están dando en algunos partidos de rivales que no se juegan ya nada. Sobre lo primero, el valenciano apuntó que «en el encuentro ante la Ponferradina hay un agarrón a Gálvez y una mano antes de un remate de Juanto que son dos penaltis claros y no se pitan, como tampoco otro ante el Fuenlabrada, un agarrón a Iago ante el Mirandés o un pisotón a Gálvez ante el Alcorcón que era falta. Y son jugadas que en otros partidos sí se han señalado de manera similar. Está claro que forma parte del juego y que todos cometemos errores, pero esos nos han costado puntos».

El desarrollo de la competición

Respecto al desarrollo de otros encuentros clave, el entrenador del Castellón dijo que había algunos que no eran «resultados normales», pero que no era él quien debía decir cómo tendrían que jugar. «Ellos sabrán cómo han de jugar, pero son partidos en los que está habiendo una gran influencia en el desarrollo final de la temporada», apostilló sin censura.

Pese a todo, Garrido dejó claro que su equipo está recuperado anímicamente tras la derrota ante la Ponferradina y que tienen «muchas ganas» de competir en Zaragoza y pelear por la victoria para dar «un paso importantísimo» en la pelea por mantener la categoría. «Va a ser un partido muy difícil, contra un rival muy fuerte», concluyó. "Uno de los aspectos más importantes de la temporada en este momento es saber aceptar la situación en la que nos encontramos y saber seguir adelante. En los dos últimos encuentros hemos hecho méritos para ganar (Cartagena y Ponferradina) y, al no ganar, nos hemos dado un golpe. Pero hay que saber reestablecerse del golpe y llegar al partido de La Romareda con la máxima ilusión y con el objetivo de ganar".