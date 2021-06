El Castellón B pudo con todo. Con las adversidades de las bajas (cuatro, de titulares) por covid-19, contra las sanciones (Marc Pitarch, su máximo goleador) y un arbitraje preocupantemente peligroso porque siempre tiró a favor de los de fuera. Dejó al filial del CD Castellón con diez efectivos por una roja clara de Sergio Miñana (min. 55), pero poco después una acción similar la roja para el Utiel se quedó en amarilla. Pese a todos los escollos que este joven equipo de Iván Campos se está encontrando por el camino, sigue vivo tras ganar 2-0 al Utiel en la vuelta de las semifinales, después de haberse impuesto 1-2 en la ida, y el miércoles jugará la final del play-off de ascenso a la Tercera División RFEF contra el Buñol, equipo que eliminó al CD Burriana, en el campo La Murta, de Xàtiva, a partir de las 19.30 horas. Nunca estuvo tan cerca de regresar a Tercera esta escuadra castellonense, categoría nacional que perdieron hace 12 años.

No fue fácil doblegar a un Utiel que desde el primer minuto tocó zafarrancho de combate y asedió la portería de un magistral Felipe Galvis, hombre clave en los dos partidos de esta semifinal.

El Castellón B apretó los dientes y no tuvo más remedio que defenderse. Esperar que los valencianos se cansaran de no sacar provecho de sus acciones. Nunca pudieron con un filial que apenas tuvo fisuras.

Gol providencial

Sufrimiento albinegro y ataque del Utiel. Y lo que son las cosas. En la primera aproximación del equipo orellut llegó el 1-0. Tras un saque de esquina el cuero le llegó al galo Yannis que de tiro raso superó al arquero Giovanni, ajustado al palo izquierdo. El 2-0 no llegó de milagro en el cuarto minuto de prolongación de la primera parte, puesto que Pau García erró un balón suelto en el punto de penalti.

Y tras el descanso el objetivo no era otro que evitar que el Utiel anotara pronto un gol. No lo hizo ni cuando el Castellón B se quedó con 10 por la expulsión del central Sergio Miñana. Se volvió a sufrir el acoso, en la segunda parte, como en La Celadilla. El colegiado, nefasto, no se atrevió a dejar con diez al Utiel por una feísima entrada a Aaron Romero.

La sentencia

Y cuando el partido estaba roto, llegó el 2-0 que fue con un sorbo de agua fresca para el filial. Lo anotó el juvenil Pau Tejón, un chaval con un descaro y potencia fuera de lo común, en una falta sacada rápidamente y donde se sorprendió al rival. El Utiel poco a poco fue bajando los brazos. En el minuto 83 Matheus estrelló un balón al palo. El partido murió en el minuto 93. Triunfo y a por la final del miércoles contra el Buñol en Xàtiva, sede escogida por la Federación Valenciana (FFCV).

Este equipo tiene algo especial. Acumula 13 triunfos consecutivos y 19 partidos consecutivos sin perder. La final será otro mundo. Sólo 90 minutos. Sería importante poder recuperar efectivos.