El atleta castellonense de triple salto Pablo Torrijos, de 29 años, desveló en una entrevista a EFE que desearía haber vivido en otra época sin tanta tecnología y sin tanto móvil, que le salen muy buenas la paella y la tortilla de patatas, y que es «bastante cabezón».

Estudiante de Criminología, el atleta del Club de Atletismo Playas de Castellón, que posee el récord de España en triple salto con una marca de 17,18 metros en pista cubierta que fue la tercera mejor a nivel mundial del 2020 y mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio, prepara en esta fechas la participación en sus segundos Juegos con el objetivo de acabar entre los ocho mejores clasificados.

Cuando no entrena o compite, ¿qué hace?

Cuando entrenamos menos, me gusta tomarme un café, leer noticias -sigo bastante la actualidad-, leer algún libro de vez en cuando… , no mato el tiempo viendo series o películas. Cuando puedo, me voy a Castellón o a Benicàssim para ir a la playa, a la piscina, a tomar algo a algún chiringuito y a vivir un poco la vida…

¿Qué se le da bien al margen de su deporte?

Las paellas me salen muy buenas. No era nada cocinitas, pero en la cuarentena tuve que matar el tiempo y aprendí a hacer bastantes cosas. La tortilla de patatas también me sale buena, poco hecha, como a mí me gusta.

¿Algún defecto o manía que pueda confesar?

Soy bastante cabezón. A veces es una virtud, pero realmente pienso que es un defecto. Sin embargo, antes tenía más manías, pero ahora ya no tengo ninguna.

¿Qué tipo de música le gusta?

Me gustan todos los estilos. Si lo piensas, dices: «no tiene sentido». Para calentar escucho reguetón, pero cuando viajo o descanso me gusta más el pop rock español: Rulo y la Contrabanda, La Fuga, Los Secretos, Coldplay, Andrés Suarez, Joaquín Sabina, Antonio Vega. Y luego también a Anuel, aunque cada cosa a su momento.

¿Qué género prefiere leer?

Me gustan las biografías, sobre todo de deportistas. La que más me ha interesado, la autobiografía de Andre Agassi. Como novela, lo mejor que he leído es Patria.

¿Le gusta el cine?

No voy de forma regular, pero todos los años cuando llegan los Óscar intento ver casi todas las películas nominadas, para seguir la gala bien informado.

¿Y viajar sí que le gusta?

Me gustaría poder viajar mucho más, pero me da para dos viajes al año. Tengo pendiente hacer una ruta por países de Sudamérica como Argentina, Colombia o Perú. Y mi destino favorito para desconectar en verano es Menorca.

¿Toca algún instrumento?

Se me da fatal tocar instrumentos, dibujar… toda la vena artística, fatal, ¡malísimo! (se ríe).

¿Alguna anécdota que quiera contar de su carrera?

Cuando era junior cambiaron la hora de la prueba y no me enteré. Cuando salí ya estaban calentando y calenté 10 minutos. Cuando empezó la prueba no salté en el primer salto, pasé corriendo porque tenía que talonar y en el segundo hice marca personal.

¿Sobreviviría sin teléfono móvil ni redes sociales?

Hoy en día es muy complicado. Todo está interconectado. Sin redes sociales, podría ser, pero sin móvil… muy difícil. Me gustaría haber vivido en otra época con menos tecnología y dispositivos, a veces estamos saturados.

¿Otro deporte que no sea el atletismo? ¿Con cuál se quedqa?

El fútbol. Soy socio del Villarreal. A ver si en agosto, después de los Juegos Olímpicos, puedo ir a ver la final de la Supercopa de Europa en Belfast, ya que a la final de la Europa League no pude ir porque competía. Me hubiera gustado vivir ese gran día con el club y toda la afición grogueta.

¿Ganar una medalla olímpica o conseguir un récord del mundo?

Ganar una medalla olímpica. Lo que tú tengas para siempre es mejor que los récords, que van y vienen. Ojalá algún día pueda decir que he conseguido una medalla en unos Juegos Olímpicos.