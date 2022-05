La valldeuxense Sara Sorribes, última representante española en el torneo femenino del Masyers 1000 de Madrid, se superó a sí misma y a su pasado en el escenario de la Caja Mágica y se clasificó por primera vez para los cuartos de final con una laboriosa victoria sobre la rusa Daria Kasatkina, por 6-4, 1-6 y 6-3, dos horas y media.

La mejor clasificada (23ª del mundo) entre las seis jugadoras rusas que accedieron al cuadro principal del torneo se vio desarbolada por a lucha punto a punto de Sorribes, que ahora buscará un paso más, la semifinales, con la ganadora del enfrentamiento entre la estadounidense Jessica Pegula y la canadiense Bianca Andreescu. Con la primera tiene balance favorable de 2-0; con la segunda, desfavorable de 0-1.

Así se fraguó el triunfo

Nueve roturas de servicio en el primer set hablan de los altibajos que sufrieron ambas jugadoras en los compases iniciales. Sorribes salió mejor parada, pertrechada en el fondo de la pista y dejando que su rival asumiera el riesgo. Kasatkina dio un paso adelante e intentó conducir el juego en la segunda manga desde media pista, para atacar con más mordiente. El primer parcial fue un 6-4 para la castellonense.

Aunque Sorribes llegaba a todo y a la rusa le costaba tres, cuatro y hasta cinco golpes a la esquina superarla, Kasatkina terminó por imponer su juego y se llevó el segundo set por un 6-1 engañoso, más justo de lo que indicó el marcador.

El desconcierto volvió a imperar en el set definitivo, con cuatro roturas en los cinco primeros juegos. Sorribes firmó tres de ellas y se adelantó 4-1. A partir de ese momento fue una roca: no encontró su rival modo de recuperar el terreno perdido y tuvo que inclinar la cabeza (6-3) ante la número 47º del mundo, que ahora regresará al top-40.

Es la sexta presencia de Sorribes en Madrid y los dieciseisavos de final era su mejor papel hasta ahora. Ya lo superó al llegar a octavos y este martes se mejoró a sí misma con su pase a los cuartos.

Exitoso regreso de Roberto Bautista

Roberto Bautista, ganador del estadounidense Jenson Brooksby por 6-0 y 6-2, en la primera ronda de Madrid, aseguró que entró en la pista "a ciegas", sin saber cómo iba a encontrarse después de un mes de baja por una lesión de muñeca, pero se sintió "bastante bien para la poquita preparación" que traía.

"Lo he pasado muy mal durante el mes anterior, en el que no he podido competir y entrenar muy poquito; y estoy muy contento del nivel que he ofrecido en pista y de haber ganado a Brooksby en dos sets corridos", explicó. "Físicamente me cuesta recuperar un poco, pero lo he suplido con nivel de tenis", afirmó tras su encuentro.

Bautista aseguró que afronta este torneo y los que vienen sobre tierra "sin ninguna expectativa, pensando solo en el siguiente partido". "No pienso más allá: después del mes que he pasado tengo que ir despacio", afirmó.

El británico Daniel Evans será su rival en segunda ronda. Bautista le definió como "un jugador muy agresivo, que saca muy bien" y expuso su plan: "Tendré que restar bien y que las cosas dependan de mí más que de él". Cada una de ellas tenía una victoria en sus dos enfrentamientos previos, aunque ambos en el lejano 2015.