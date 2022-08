La Vuelta arrancará el viernes en Utrecht (las tres primeras etapas serán en los Países Bajos). Y lo hará, presumiblemente, con solo un corredor provincial: Óscar Cabedo.

El Burgos BH ha incluido al ondense en la preselección de ocho corredores (los equipos estarán formados por esta cifra), en una lista en la que no figura el betxinense Óscar Pelegrí. El Kern Pharma no ha incluido tampoco al castellonense Iván Moreno, en tanto que el Manuela Fundación de Sebastián Mora no está entre los equipos con derecho a disputar la ronda española (el vila-realense, además, se recupera de una fractura de clavícula, aunque ha reaparecido en los Campeonatos de Europa de ciclismo, en Múnich).

La formación morada ha apostado, prácticamente, por los mismos que vienen de disputar la Vuelta a Burgos. Repiten, además de Cabedo, cinco ciclistas más: el holandés Jetse Bol y los españoles José Manuel Díaz Gallego, Jesús Ezquerra, Ander Okamika y Manuel Peñalver. A ellos se añaden Ángel Madrazo y Dani Navarro.

Los objetivos

El objetivo del Burgos BH será ganar una etapa, como lo consiguió, por primera y única vez, en 2019: lo logró Madrazo, en la cumbre turolense de Javalambre.

Cabedo ejercerá también de cazaetapas, como la que estuvo cerca de ganar en 2018, al ser séptimo en la sierra granadina de Alfaguara. Será, además, su quinta participación consecutiva, destacando el top-20 del año pasado (19º). Viene de una buena puesta a punto, ya que acabó 14º en la última etapa de la Vuelta a Burgos, la reina, que acabó en las Lagunas de Neila, a 54 segundos del portugués João Almeida (UAE Emirates), por delante de Alejandro Valverde (Movistar), el italiano Vicenzo Nibali (Astana), Mikel Landa (Bahrain Victorious)... Fue 26º en la general.

A la espera

Pelegrí, ahora en la Volta a Portugal, tendrá que aguardar a si hay alguna baja. Lo mismo que Moreno en el Kern Pharma, después de un 2022 un tanto discreto y cuya última aparición con los farmacéuticos, que debutan en la Vuelta, fue en el Tour Alsace (37º en la general).