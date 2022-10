El 'culebrón Griezmann' parece que está cerca de llegar a su fin. Tal y como ha adelantado 'Relevo' y ha podido confirmar SPORT, Barça y Atlético han alcanzado un principio de acuerdo para que el club colchonero adquiera 100% en propiedad al atacante francés. Después de un inicio de temporada de lo más bizarro, con el delantero entrando casi en todos los partidos a partir del 60' para poder ahorrarse la entidad rojiblanca los 40 millones de euros pactados en el contrato con el Barça, luz al final del túnel.

Ya en los últimos días se venía anunciando que las tres partes querían poner punto y final a este pulso que no beneficiaba a ninguna de ellas. Simeone, que no está para tirar cohetes, quiere poder contar al 100% con una de sus estrellas. Algo que no ha podido hacer hasta ahora, impotente. Por su lado, al Barça no le gustaba nada la idea de, con el paso de los meses, acabar 'comiéndose' al jugador y que el cuadro colchonero no acabara efectuando esa compra obligatoria de 40 millones de euros. Obligatoria en caso de alcanzar el 50% de partidos jugados en las dos temporadas de cesión.

A la espera de firma

El caso es que hace unos días comentábamos que el Barça pedía 25 millones más algunos bonus, pero parece que finalmente serán 20 fijos más variables. Es un principio de acuerdo, repetimos, y todavía no hay nada oficial ni firmado. Se espera que en los próximos días se pueda anunciar.