Joan Barreda parece dispuesto a que nada ni nadie le pare en la edición de 2023 del Rali Dakar, la que podría ser su última aparición como piloto de motos. El torreblanquino, que compite con un dedo del pie roto desde la tercera etapa y sufrió una importante caída el jueves, mantiene todas sus opciones y está protagonizando una gran competición. Hoy, en la sexta etapa ha acabado cuarto, a solo 2:33 del ganador del día, Luciano Benavides, y está a 10:54 de la primera posición de la general, ocupada por el estadounidense Skyler Howes. Una distancia salvable a tenor de lo que aún queda por delante.

Su cuarta posición no hace sino corroborar el constante y consistente Dakar que está realizando el piloto castellonense, siempre dentro del top-6 en esta edición y con el firme propósito de acabar y, por qué no, poder celebrar su primer título. Eso sí, la gesta no será nada fácil puesto que la competición está de lo más igualada y competida.

Siete ganadores distintos

Después de la prólogo y seis etapas disputadas hasta el momento, nadie ha repetido victoria en la categoría de motos. En la sexta celebrado hoy se ha impuesto Benavides, aunque inicialmente la organización había dado como vencedor a Howes, quien finalmente fue segundo y confirmó el doblete de Husqvarna. En la meta, el argentino aventajó en 1:03 al estadounidense, quien cuenta con 3:32 de renta en la general sobre Toby Price (KTM), tercero en la etapa tras haberse beneficiado de una bonificación de 1:36 por abrir pista. Curiosamente, a poco más de 50 kilómetros de meta, la victoria estaba muy reñida. Howes se mantenía al frente con 16 segundos respecto a Price, 25 respecto a Cornejo y 40 sobre el argentino Benavides. Apretó este último y acabó ganando.

Las condiciones meteorológicas que se están dando en Arabia Saudí ya hicieron estragos durante la etapa 3 y ahora se han modificado dos más. Así, las próximas dos especiales, la 6 y la 7, han sido modificadas para no viajar a Al Duwadimi, viéndose reducidos hasta 100 kilómetros de rali.