Bea Prades, la futbolista de Onda que triunfa en la Premier League de Escocia

La provincia de Castellón está representada esta temporada en el fútbol de Escocia. La centrocampista Bea Prades (Onda, 16 de noviembre de 1999), hasta el verano pasado jugadora del Villarreal, compite esta temporada en la máxima categoría del fútbol femenino escocés. Lo hace en el Glasgow City FC, club de carácter femenino únicamente y que es el más laureado del país con 15 ligas.

¿Qué le motivó a firmar por el Glasgow City e ir a Escocia?

Fue una situación un tanto complicada. Rescindí el contrato con el Villarreal --club al que considero de mi vida-- el último día de mercado; la ventana de fichajes en España había acabado y apareció la posibilidad de ir a Escocia y firmar por el Glasgow City. Creo que las personas, cuando nos vemos en situaciones difíciles fuera de nuestra zona de confort, es cuando más crecemos y vi el cambio al fútbol escocés como una gran oportunidad para mejorar en todos los aspectos, tanto personal como deportivamente.

¿Qué similitudes y diferencias existen entre el fútbol femenino escocés y el español?

La mayor diferencia es en el plano deportivo, ya que la liga no es tan competitiva como la española. A pesar de eso, hay muchas jugadoras que tienen un nivel individual, sobre todo técnico y físico, muy bueno y que perfectamente podrían estar en el fútbol español. Sin embargo, creo que en cuanto a organización deberíamos fijarnos en cómo trabajan aquí: las fechas y los horarios de los partidos están concretados con bastante antelación, y se le da mucha difusión por redes sociales.

¿Cómo fue su adaptación al fútbol escocés y la vida en Glasgow?

Al principio fue difícil porque llegué cuando la temporada ya estaba empezada: gente nueva, una metodología de trabajo nueva, un nuevo tipo de juego… y a todo eso le añades que lo tienes que hacer en otro idioma. Pero el ambiente con las compañeras y el cuerpo técnico es muy sano y me han dado la confianza suficiente para adaptarme lo mejor posible. Ahora les estoy enseñando yo español y, aunque puedes pensar que es una broma, el hecho de que se pongan en tu papel es un gesto bonito que te ayuda a soltarte.

¿Cómo se está sintiendo en el Glasgow City este curso?

Estoy muy feliz porque he sabido superar una situación difícil, he sido valiente para empezar un nuevo camino muy diferente y he sido capaz de aprovechar y disfrutar la oportunidad que la vida me ha regalado. Como he dicho al principio, enfoqué este cambio como una oportunidad para crecer y creo que así está siendo. Estoy aprovechándolo al máximo.

¿En qué aspectos piensa que puede mejorar como futbolista?

La suerte de venir a un sitio en el que nadie te conoce de antes es que no llevas ninguna etiqueta puesta. Aquí puedo mejorar todo lo que me proponga ya que nadie me va a decir que no puedo hacer algo porque yo soy de una forma o de otra. Estoy mejorando en este aspecto, en ser más atrevida, en hacer cosas que pensaba que no podía hacer. Cuando no tienes unas creencias limitantes, se abren muchas posibilidades.

¿Cómo es el entorno del club?

Es un club diferente. Es referente del fútbol femenino en Escocia y, además del plano deportivo, tienen un propósito muy claro como club: hacer ver a la sociedad que todo el mundo puede ser lo que quiera ser y, en especial, visibilizar el fútbol femenino y que las niñas sepan que pueden ser futbolistas. Este propósito se esfuerzan en llevarlo a cabo y se puede ver en las campañas que hacen en redes sociales sobre salud mental o sobre la mujer en la sociedad. Además, todas las personas que trabajan en el club son muy cercanas, se preocupan por que las jugadoras estemos en las mejores condiciones. Tenemos fotógrafos, cámaras, todos los partidos están grabados y disponibles en una aplicación para poder verlos cuando quieras. Y el ambiente en el campo es muy bonito, siempre hay gente viéndonos tanto en casa como fuera. A veces nos envían dibujos o cartas para animar o para decir que gracias a nosotras se han aficionado al fútbol femenino, y eso es muy gratificante.

¿Animaría a las chicas a seguir su camino fuera de España?

Por supuesto. Tienes la oportunidad de jugar a fútbol, y a la vez aprender un nuevo idioma, visitar nuevos lugares, conocer a gente nueva con otras costumbres, ver otras formas de trabajar... De todo podemos sacar aprendizajes.