Así se identificó al aficionado del Real Mallorca que insultó al extremo del Real Madrid Vinicius

El aficionado del Mallorca, de 20 años y abonado del club, que fue identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Nacional, en colaboración con la entidad bermellona, tras los insultos racistas que profirió al jugador del Real Madrid Vinicius Junior, el pasado 5 de febrero en el estadio Mallorca Son Moix, justificó su comportamiento ante la Policía: "Es normal este tipo de insultos en los campos de fútbol", dijo, cuando el pasado sábado se le comunicó, a la salida del partido contra el Villarreal, que se le abría un expediente disciplinario.

La localización del hincha que insultó primero a Vinicius y posteriormente al jugador del Villarreal Samu Chukweze ha sido un auténtico trabajo de artesanía en el que han participado la UCO y el servicio de seguridad del Mallorca, del que está al mando su director José Antonio Costana, que explica a este diario cómo fue el proceso de localizar al hincha. "DAZN saca las imágenes y se oye una voz que grita ‘Vinicius, mono’ en una zona concreta del estadio. Nos dijeron dónde estaba ubicado el micro en el terreno de juego y justo detrás se veía la grada Lluís Sitjar. La Liga nos dice que la voz ha salido de esta grada y nos marca una zona concreta".

"La Policía inicia las investigaciones sobre las imágenes de la OND (Oficina Nacional de Deporte)», prosigue Costana, «y se informa al coordinador de seguridad de la Policía, el inspector Fernando Corchero, y con la unidad de drones mirar si podemos sospechar de alguien. Tenían un sospechoso", subraya.

A diez minutos del final del partido ante el Villarreal llamó "puto negro" al nigeriano Chukwueze

Faltaba confirmar la sospecha, que debía corroborarse el pasado sábado ante el Villarreal. Y se pusieron manos a la obra. «Antes del Villarreal me reúno con los vigilantes y les digo que si alguno escucha insultos racistas contra algún jugador y detecta quién es, que me avise. A diez minutos del final del partido me advierten que hay un aficionado que llama ‘puto negro’ a un jugador del Villarreal. Aviso al coordinador de seguridad, que está en la sala, y con la cámara lo localizan. Me dan la descripción exacta de la persona, le enfocan y ven que es el mismo que insultó a Vinicius», relata el director de seguridad del Mallorca.

Cuando acaba el partido, se le hace un seguimiento por cámara, "y cuando sube hacia la puerta 6 la Policía le para, le identifica, le explica lo que ha pasado y el hincha se justifica diciendo que en el fútbol es normal los insultos a los futbolistas", concluye.

La Policía le abrió una sanción administrativa y, por ser reincidente, deberá pagar una doble multa de seis mil euros y lo más probable es que esté un año sin entrar en un recinto deportivo. El Mallorca y la Liga han puesto una demanda en los juzgados.

El Mallorca, al igual que todos los clubes, están expuestos a que un hincha entre veinte mil se comporte de manera inapropiada. Por eso, cada vez que se oyen insultos el club avisa por megafonía para invitar a que cesen los improperios a los futbolistas.