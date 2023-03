Vera Rico, la goleadora del Villarreal que ha crecido en Miralcamp.

Una vida dedicada a la Cantera Grogueta, en concreto, dentro de la estructura del Villarreal femenino. La atacante benicense Vera Rico es uno de los jóvenes talentos de la provincia de Castellón que ha llegado a triunfar en el Villarreal, como su compañera la defensa Irene Miguélez o el central del primer equipo masculino Pau Francisco Torres, entre otros futbolistas.

El pasado domingo 12 de marzo, la atacante de Benicàssim vivió el momento «más especial de su carrera», según explicó ella misma tras el importante encuentro frente al Alhama de Murcia (3-1), rival directo por alcanzar la segunda permanencia consecutiva en la máxima categoría. Todo después de marcar su primer gol en Primera División Femenina, ahora llamada Finetwork Liga F.

«No termino de creérmelo, porque es un momento que siempre te imaginas y no sabes cuándo pasará; y más siendo el club en el que has crecido y los colores que sientes...», relata la benicense.

Rico es una atacante polivalente que se desenvuelve bien en varias posiciones de la vanguardia. Y es que su juventud no está reñida con su versatilidad, aunque se encuentra más cómoda como referencia en solitario en la punta: «Desde que subí al primer equipo ya estoy jugando más de delantera; pocas veces he estado haciéndolo en la función de extremo».

Marca ‘Cantera Grogueta’

Vera Rico llegó al Submarino con solo 12 años, una edad temprana en la que se unió a las filas del cadete-infantil B de la estructura femenina de la entidad amarilla (lo hizo procedente del Benicense). En aquel momento no imaginaba que su formación futbolística se desarrollase hasta el punto de tener la oportunidad de jugar en Primera División, lo máximo a lo que puede aspirar una jugadora (más allá de jugar con la selección); y además la opción de poder hacerlo con el equipo de su corazón.

La delantera cree que todo ese trabajo que se ha conseguido en la estructura del Villarreal femenino que ha formado a jugadoras como la mencionada Irene Miguélez, a la también defensa Cristina Cubedo o ella misma, sigue mejorando: «Se nota que cada vez inciden más en la cantera y el trabajo es mucho más profesional: las niñas que vienen ahora al Villarreal tienen un nivel mayor». «Las que vienen detrás, serán mucho mejores de lo que éramos nosotras en su momento», matiza.

Si la joven perla de la provincia tiene una espinita en su carrera, es debutar con la Roja en partido oficial. Diferentes aspectos incontrolables para la talentosa atacante han impedido que ese logro se produzca por el momento. «Me llamaron de la selección sub-17 para unas charlas online durante la pandemia, pero evidentemente no se podía jugar; y en la sub-19 he asistido a días de entrenamiento», relata. «Me llamaron para las primeras fases del Europeo, pero me rompí el día que me iba», señala.

Defensora de la carrera dual

La joven Vera Rico se encuentra estudiando un Grado Superior de Educación Infantil, con el que combina sus entrenamientos y partidos, sabiendo de la importancia de los estudios en la vida de una futbolista: «Mientras juegue al fútbol seguiré estudiando, porque el fútbol tiene fecha de caducidad». «Hay otra vida después de ello, porque se acaba y hay que tener otros recursos», argumenta la jugadora grogueta con el enorme criterio que la caracteriza.

Un futuro ilusionante

Así pues, la delantera amarilla Vera continúa formándose como futbolista y como futura maestra mientras espera a que lleguen más momentos como ese primer gol en la máxima categoría, anotado ante el Alhama hacer poco más de una semana. Rico ya es presente y a la vez futuro del Villarreal.